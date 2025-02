Detenuto aggredisce i medici e gli agenti 

Voleva dosi più massicce di farmaci per curare i suoi problemi psichiatrici, ma secondo i medici non ne aveva bisogno. Così un detenuto nel carcere di Uta si è scatenato al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Trinità in via Is Mirrionis: prima se l’è presa con il medico, poi con gli agenti di scorta della Polizia penitenziaria che, benché fosse ammanettato, hanno dovuto faticare per immobilizzarlo mentre sferrava calci e pugni. A quel punto, col parere favorevole dello psichiatra, il detenuto è stato riportato nella casa circondariale a Uta, ma anche durante il viaggio di ritorno nel cellulare ha battuto più volte il cranio nella celletta, min acciando di morte gli agenti e di accusarli falsamente di averlo picchiato.

«Situazione grave»

Così ricostruisce il movimentato episodio, in una nota, la segreteria regionale del Sappe, il Sindacato autonomo polizia penitenziaria, secondo il quale «la gestione dei detenuti psichiatrici e problematici è sempre più complessa» e richiede una netta presa di posizione del nuovo provveditore. «La politica regionale», aggiunge il segretario del Sappe, Luca Fais, «deve assumere l’impegno di consegnare con urgenza il repartino detentivo sanitario» per evitare questi episodi. «È semplicemente assurdo», aggiunge, «che il repartino detentivo all’ospedale di Is Mirrionis sia utilizzato come deposito».

Gli errori del passato

Attraverso il sindacato autonomo, il personale della Polizia penitenziaria ribadisce ancora una volta che «è stato un errore abolire la Sanità penitenziaria e delegare tutto alle Asl. Denunciamo le quotidiane difficoltà operative con cui si confrontano le unità di Polizia penitenziaria in servizio nelle carceri». La segreteria regionale del Sappe lamenta inoltre il «quotidiano e sistematico ricorso alle visite mediche in ospedali e centri medici fuori dal carcere», che richiede «un massiccio impiego di personale di scorta della Polizia penitenziaria, per la diffusa presenza di patologie tra i detenuti». È proprio questo, secondo il Sappe, che porta a definire «un errore» l’abolizione della sanità penitenziaria e il ricorso alle Asl, come sottolinea Donato Capece, segretario generale del Sindacato autonomo Polizia penitenziaria.

«Troppi pericoli»

Al Santissima Trinità, ribadisce il Sappe, si sono vissuti «momenti di grave tensione e pericolo, gestiti però con grande coraggio e professionalità dai poliziotti penitenziari, che pagano pesantemente in termini di stress e operatività questi gravi e continui episodi critici: aggressioni, colluttazioni e ferimenti sono all’ordine del giorno così come le risse e i tentati suicidi» dentro le mura della casa circondariale.

