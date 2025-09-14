Detenuto a Bancali aggredisce gli agenti 

Detenuto armato di punteruolo cerca di accecare un sovrintendente della polizia penitenziaria. Dramma sventato in extremis sabato in carcere, ennesimo episodio di una situazione ormai incendiaria nella struttura sassarese. A far nascere la violenza, denunciata dai sindacati Uspp e Sappe, è stata la reazione di un detenuto sardo, tossicodipendente, sorpreso a sniffare gas da una bomboletta in cella. Pratica comune e pericolosa, causa anche in un passato recente della morte di un detenuto a Bancali. L’uomo ha reagito alla privazione dell’oggetto aggredendo un agente con un punteruolo rudimentale e tentando di colpirlo in un occhio nonostante questi indossasse un casco integrale. La furia della persona ha coinvolto altri poliziotti e le suppellettili carcerarie andate distrutte. Come riportano le parti sociali, l’uomo «non contento, ha pure pensato di urinare all’interno della cella come sfregio». Alcuni agenti hanno dovuto ricorrere alle cure del Pronto soccorso, uno lamentando una importante lesione alla spalla mentre altri per diverse contusioni. Immediate le reazioni dei vertici sindacali. «Il tentato accoltellamento - afferma il presidente Uspp Giuseppe Moretti – pone l'obbligo di chiedere strumenti adeguati di difesa per gli operatori, il rafforzamento dell'organico per garantire maggiore sicurezza e più in generale misure urgenti per una reale tutela dell’incolumità dei lavoratori penitenziari». «Questo - riferisce Donato Capece, leader del Sappe – è lo scenario quotidiano in cui opera il Corpo di Polizia Penitenziaria. Così non si può andare più avanti».

