Detenuti trasferiti per far posto ai 41 bis 

È iniziata l’operazione di svuotamento del carcere di Badu ’e Carros, disposta dal ministero della Giustizia per gravi criticità strutturali, in particolare nel muro di cinta. I trasferimenti dei detenuti stanno interessando sia i reclusi comuni sia quelli dell’alta sicurezza, con ricadute pesanti sul sistema penitenziario sardo.

Sulle reali prospettive dell’istituto si addensano tante ombre. Il vescovo Antonello Mura lancia un allarme pubblico parlando dell’ipotesi che, dopo la ristrutturazione, il carcere venga destinato a ospitare solo detenuti sottoposti al regime del 41 bis, trasformando di fatto la città in una “grande enclave” dell’alta sicurezza. Una prospettiva definita «un colpo per Nuoro e per il territorio», che rischierebbe di cancellare anni di lavoro, inclusione e attenzione alla funzione rieducativa della pena. «Tutto avverrebbe come un fulmine a ciel sereno. Spiazzante e tremendo», sottolinea. E domanda: «Perché dovrebbe avvenire tutto questo? Perché improvvisamente? Perché a Nuoro? Questa città ha accettato, da tempo, di convivere con un “carcere umano”, adottandolo come luogo di incontro, di sensibilità e di volontariato. Perché rovinare tutto? Spero e credo che non sia una decisione “nostra”, che non dipenda cioè da noi sardi. Oso pensare che ci si possa ricredere».

Il no della presidente

L’allarme del vescovo viene raccolto dalla presidente della Regione: «Se confermata – scrive Alessandra Todde - sarebbe una scelta gravissima per Nuoro e per l’intero territorio. Non un intervento temporaneo, ma una decisione strutturale, assunta senza alcun confronto con la Regione. Una punizione per una città, per un territorio e per un’isola che faticosamente stanno rialzando la testa. Il 3 dicembre ho scritto alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni per contestare il trasferimento in Sardegna di un numero elevato di detenuti al 41-bis, senza ottenere alcuna risposta. Prima ancora avevo chiesto al Ministro della Giustizia l’apertura di un confronto formale, che era stato garantito e poi disatteso».

La struttura

Il carcere, in funzione dal 1970, dispone teoricamente di 378 posti, ma 104 risultano non disponibili. I detenuti presenti lunedì ufficialmente erano 190, scesi martedì a 173. Quasi venti sono stati redistribuiti tra il carcere di Uta e quello di Bancali. Le movimentazioni sono proseguite nei giorni successivi, con trasferimenti che hanno ancora ridotto la presenza nell’istituto. Uta, con 561 posti, ora arriva a 745 detenuti, mentre Sassari dai 458 posti regolamentari ospita ora 573 detenuti.

Criticità strutturali

Ufficialmente il ministero della Giustizia avrebbe deciso di procedere per evitare problemi analoghi a quelli emersi nel carcere romano di Regina Coeli dove si sono verificati distacchi strutturali. A Nuoro, la situazione era considerata critica già da tempo. Dopo l’evasione di Marco Raduano, nel febbraio 2023, erano emerse gravi carenze strutturali, soprattutto nella parte esterna col muro di cinta a rischio, problemi di agibilità, segnalazioni rimaste senza risposta e parti dell’edificio non conformi. Si aggiungeva la mancanza di personale. Era stato inviato l’esercito per il pattugliamento dell’area esterna. Il trasferimento dei detenuti si inserisce in un quadro regionale molto critico. In diversi istituti il numero dei reclusi supera la capienza. La redistribuzione aumenta la pressione sull’intero sistema penitenziario dell’Isola. Badu ’e Carros resterà aperto solo come carcere di passaggio. Le forze dell’ordine potranno condurvi gli arrestati, in attesa dell’assegnazione ad altri istituti. Sorpresa e allarme tra i familiari dei detenuti e gli avvocati, spesso informati dei trasferimenti solo all’ultim’ora.

