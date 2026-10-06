Detenuti-studenti, a Massama 4 corsi delle Superiori 

Sono 444 gli studenti iscritti nell’anno scolastico 2026/’27 ai percorsi delle Superiori attivati negli istituti penitenziari della Sardegna. Il dato accompagna il percorso di formazione congiunta promosso da Provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria e Ufficio scolastico regionale, avviato a Oristano per rafforzare il coordinamento tra scuola e carcere.

«L’istruzione ha la duplice valenza di essere un diritto delle persone, ma anche una straordinaria occasione di integrazione», sottolinea Domenico Giuseppe Arena, provveditore regionale dell’Amministrazione penitenziaria. Per Arena la scuola può rappresentare uno strumento concreto di crescita: «Il nostro compito è fornire una possibile leva di cambiamento per coloro che desiderano effettivamente sforzarsi in questa direzione». In carcere, aggiunge, può aprire «una possibilità di libertà culturale, di libertà interiore nel costruire le proprie traiettorie».

I numeri

Massama conta 109 iscritti: 40 al “Mossa”, 53 al “De Castro-Contini” e 16 al “Don Deodato Meloni”. Seguono Nuchis-Tempio Pausania con 79, Uta con 63, Alghero con 47, Bancali-Sassari con 42, Is Arenas con 34, Mamone con 31, Isili con 23 e Lanusei con 16.A Oristano il rapporto tra scuola e carcere è già consolidato. Marina Enna, dirigente del Mossa, ricorda che la programmazione passa attraverso commissioni didattiche e riunioni tra scuola e istituto penitenziario, «ci vuole molto dialogo, molta pazienza e tantissima collaborazione».

La novità

La novità oggi non è l’ingresso della scuola nelle carceri, ma il tentativo di mettere a sistema su scala regionale esperienze già attive nei singoli istituti, formando insieme personale scolastico e penitenziario.A Massama, spiega la direttrice Daniela Marras, sul fronte dell’offerta formativa «siamo molto avanti» e «stanno partendo quattro corsi di istituti di scuola superiore», a conferma di un rapporto tra istituzioni scolastiche e amministrazione penitenziaria «già consolidato negli ultimi anni».L’obiettivo ora è «avere dei codici di linguaggio e di rapporto con le istituzioni scolastiche» che siano più coordinati a livello regionale.

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