Detenuti psichiatrici, i sindacati lanciano l’allarme 

Pochi agenti, una struttura non idonea, la mancanza del medico nell’arco delle 24 ore. I sindacati Uil polizia penitenziaria, Sappe e Uspp chiedono l’intervento del Prefetto di Nuoro per scongiurare l’assegnazione di detenuti psichiatrici e facinorosi allontanati da altri istituti del distretto, che in altre strutture hanno causato diversi eventi critici. «L’istituto di Lanusei è stato ritenuto idoneo per la gestione di detenuti a trattamento intensificato, che praticamente hanno svolto un percorso e sono pronti per godere di una libertà più ampia, in prossimità della fine della condanna. Le sue caratteristiche mal si conciliano per la gestione di detenuti psichiatrici e facinorosi anche per l’assenza di un medico nelle 24 ore e per l’inidoneità strutturale per gestire tale tipologia di detenuti». A renderlo noto i segretari del Sappe della UIL e dell’Uspp Luca Fais , Michele Cireddu e Libero Russo pronti a dare battaglia: «Con queste scelte l’istituto si sta trasformando in presidio rischioso anche per la comunità». Il sindaco Davide Burchi è prudente: «Il provveditore ha visitato il carcere di Lanusei e ne è rimasto pienamente soddisfatto, relativamente ai servizi erogati nell’ottica della socializzazione e rieducazione dei detenuti, e non credo che abbia intenzione di mettere in discussione quanto ottenuto. In ogni caso, lo sentirò per avere conferma di quanto suppongo. (p. cam.)

