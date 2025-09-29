Detenuti per mafia a Badu ‘e Carros? Il sindaco smentisce 

«Allo stato attuale nessuna comunicazione ufficiale è arrivata sul ventilato trasferimento a Badu ‘e Carros di detenuti in regime di 41 bis». A dirlo è il sindaco di Nuoro, Emiliano Fenu, che interviene dopo che alcune notizie sull’imminente l’arrivo a Nuoro di una parte dei 92 reclusi destinati originariamente al carcere di Uta.Il primo cittadino ha chiesto un riscontro immediato alla dirigenza della casa circondariale nuorese e ribadisce la necessità di affrontare la questione con la massima attenzione.«Sulla vicenda, fermo restando la preoccupazione dell’amministrazione comunale per il rischio di eventuali infiltrazioni mafiose, attendiamo l’ufficialità. In collaborazione con tutte le forze preposte, il nostro impegno – sottolinea Fenu – è quello di vigilare affinché si evitino le condizioni per un possibile radicamento delle organizzazioni di stampo mafioso sul territorio». A rendere ancora più delicata la situazione è lo stato della struttura carceraria sotto il profilo sanitario. L’associazione Luca Coscioni ha recentemente richiamato l’attenzione pubblica sul carcere nuorese, definendolo un contesto critico dal punto di vista del diritto alla salute dei detenuti, parlando apertamente di un problema sanitario strutturale.

