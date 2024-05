Detenuti contro agenti, ma è solo per sport 

Anche dentro un carcere lo sport può diventare veicolo di riscatto, passatempo e fonte di benessere fisico. È questo l’obbiettivo del progetto che è stato avviato all’interno della colonia penale di Isili e che coinvolgerà in egual misura il personale appartenente all’Amministrazione Penitenziaria e i detenuti. Diverse le discipline che saranno proposte dal calcio a 5 alla canoa, dalle bocce al tennis, al padel, alla pallavolo, dalla pesistica e fitness alla mountain bike e al nordic walking. Attività che possono essere praticate sia nei campi presenti nell’area della colonia penale sia al di fuori della struttura presso gli impianti della cittadella sportiva di Isili nonché nel bacino artificiale di San Sebastiano.

L’iniziativa

Il progetto si chiama “Insieme Sportivamente Liberi” ed è stato curato dall’associazione sportiva dilettantistica Polisportiva Isili in qualità di capofila e collaborerà con diversi partner: il comune di Isili, la Federazione Italiana Bocce (comitato regionale), la Federazione Italiana Canoa Kayak (comitato regionale), la Federazione Italiana Giuoco Calcio (comitato regionale) e MSP Italia (comitato regionale).

Attraverso questa attività la Polisportiva, assieme agli altri partner, intende entrare nel carcere per promuovere lo sport e la pratica della disciplina sportiva non solo in termini di riabilitazione, di recupero e di inclusione ma anche per promuove lo sport e la pratica della disciplina sportiva al fine di migliorare il benessere psicofisico di agenti e reclusi.

In campo

Per 18 mesi, previsto un incontro settimanale per disciplina per una durata di due ore. Gli allenamenti saranno guidati da tecnici e istruttori federali. «Siamo soddisfatti», ha detto il presidente della Polisportiva Mario Luigi Casu, «grazie soprattutto alla disponibilità dell’amministrazione della Polizia Penitenziaria e dei presidenti delle federazioni, è la prima volta ma c’è molto entusiasmo, vorremmo fare di più ma l’importante era iniziare e lanciare un messaggio».

Il progetto ha un obbiettivo più ambizioso che è quello di individuare un numero più ristretto di partecipanti a cui poter continuare a proporre successivamente dei percorsi di prescrizione dell’attività fisica sempre più quantificati per volume, intensità e frequenza, al fine di migliorare i risultati conseguiti.

«Per l'amministrazione penitenziaria – dice il direttore Vincenzo Lamonaca – il valore del progetto è enorme, specie alla luce del valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme. A maggior ragione ciò vale per la comunità penitenziaria».

Ancora una volta dunque lo sport diventa strumento educativo e di prevenzione del disagio sociale e psicofisico, di sviluppo e di inclusione sociale, di recupero e di socializzazione, di integrazione dei gruppi a rischio di emarginazione e delle minoranze.

