Sestu.
25 novembre 2025 alle 00:21

«Detenuti al 41 bis, rischio infiltrazioni» 

Una mozione per chiedere misure dopo l’arrivo previsto di numerosi detenuti al 41 bis in Sardegna, soprattutto ad Uta. La firmano i consiglieri di minoranza del Comune di Sestu, Michela Mura, capogruppo Pd, come prima firmataria.

«Sono 92 nuovi detenuti. La Sardegna arriverà ad ospitarne circa 180, il numero più alto di tutte le altre regioni», spiega Mura. Per questo, spiegano i consiglieri, «vogliamo impegnare l’amministrazione comunale a partecipare alla movimentazione in atto per tenere alta la richiesta al Ministero di Giustizia di ridimensionare il numero dei detenuti 41 bis previsti per la Sardegna». Altri Comuni infatti hanno già presentato mozioni simili. «In questi casi c’è un rischio d’infiltrazione mafiosa o camorristica, infatti con i detenuti si trasferiscono normalmente le famiglie e parte dell’organizzazione criminale infiltrandosi nella malavita locale e trasformandola». Per questo la mozione chiede anche a sindaca ed amministrazione comunale di «farsi parte attiva presso la Prefettura e gli organi regionali per richiedere il potenziamento dell’apparato investigativo contro la criminalità organizzata e l’incremento degli organici». La mozione sarà discussa nella prossima seduta di Consiglio Comunale, domani sera.

Manifestazione non una di meno Roma 22 novembre 2025. ANSA/MASSIMO PERCOSSI
