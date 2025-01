«Detassiamo le compagnie aeree» 

I Fratelli d’Italia hanno depositato una proposta di legge nazionale per detassare le compagnie che fanno scalo negli aeroporti dell’Isola. Il taglio riguarda l’addizionale Irpef sul diritto d’imbarco dei passeggeri, «già abolito da Friuli e Calabria e adesso dall’Abruzzo». Per Paolo Truzzu, capogruppo in Consiglio regionale, la direzione è chiara: «Se la Sardegna non decide di adottare la stessa misura in tempi brevi, rischia di perdere un'importante opportunità, con inevitabili ricadute negative sui trasporti e sul turismo. Non possiamo occuparci esclusivamente di continuità territoriale».

Truzzu è intervenuto in Aula. «È bene ribadire che l'abolizione di questa tassa aeroportuale, determinando una riduzione del costo a carico del vettore aereo e quindi del costo del biglietto, rappresenterebbe un passo decisivo sia nell'applicazione del fondamentale diritto dei sardi alla mobilità che nello sviluppo socioeconomico dell'Isola, consentendo alle compagnie di aumentare i collegamenti degli aeroporti sardi con le principali città italiane ed europee». Secondo i conti di Truzzu, la detassazione costerebbe alla Regione sarda 30 milioni di euro, ma con l’arrivo di nuovi turisti, considerando un milione di arrivi in più all’anno, la Regione ne incasserebbe 50. «Aumentare le rotte significa creare le condizioni per far crescere il lavoro».

RIPRODUZIONE RISERVATA