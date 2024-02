Desyree sfuggita due volte al killer 

Latina. È fuggita due volte, rifugiandosi prima in bagno e poi in camera della sorella, mentre il suo ex la inseguiva con la pistola spianata. Desyrée Amato si è salvata passando per una finestra per poi nascondersi dietro una legnaia e chiedere disperatamente aiuto.

La confessione

Ieri, a 24 ore dal duplice omicidio di Cisterna di Latina, cominciava a definirsi più nitidamente quanto avvenuto nella casa di campagna dove il finanziere Cristian Sodano ha ucciso la madre e la sorella della sua ex con la pistola d’ordinanza, che poi i poliziotti hanno trovato sul divano della casa dove il giovane si è fatto trovare dopo il delitto. «Ho litigato e poi ho sparato», ha detto agli agenti che l’hanno arrestato. Confessione ribadita nel lungo interrogatorio in cui ha rivelato di aver finito con due colpi Renée, la sorella 19enne di Desyrée, perché «non volevo farla soffrire».

Madre e figlia

Desyrée aveva da poco lasciato il 26enne Sodano, maresciallo in servizio nel reparto navale di Ostia. Aveva passato la notte in quella casa ma il giorno dopo, dopo l’ennesima lite, ha tirato fuori la sua pistola e ha minacciato la sua ex. La ragazza si è chiusa in bagno, mentre la madre e la sorella, attirate dalle urla, hanno cercato di interporsi. Ai poliziotti Desyrée ha raccontato che a quel punto il suo ex non ha esitato ha aperto il fuoco sulle due donne. Poi si è diretto verso il bagno sfondando la porta.

Il buco nella recinzione

Frazioni di secondo durante le quali Desyrée è riuscita a fuggire nella camera della sorella, per poi lanciarsi dalla finestra e nascondersi dietro una legnaia. Da lì ha sentito altri due colpi di pistola, quelli sparati su Renée agonizzante. Poi Desyrée, sotto choc, ha approfittato di un buco nella rete di recinzione del giardino per raggiungere il benzinaio poco distante e chiedere aiuto. Intanto il maresciallo si è diretto in auto a Latina. Sarebbe stato uno zio, al quale ha raccontato l’orrore di cui si era macchiato, a convincerlo a costituirsi. Gli agenti della mobile lo hanno trovato affacciato alla finestra. Ora è in carcere, in attesa dell’udienza di convalida nei prossimi giorni.

