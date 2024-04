Desulo, una Spoon river per le giovani vittime Anche Oliena è attonito 

All’indomani della tragedia di via Dessanay, anche Desulo e Oliena sono sotto choc, impietrite dal dolore per le giovani vite spezzate di Patrick Zola e Ythan Romano. Di entrambe le comunità, sono infatti originari i familiari dei ragazzini. Desulese è la nonna di Ythan, da tempo stabilitasi nel capoluogo, olianese il padre di Patrick, anche lui residente in città, ma sempre legato al vicino paese natale.

Arrivando a Desulo, quel che si trova è una comunità ferita, raccolta in un dolore composto, fra manifestazioni di cordoglio, bandiera del Municipio a mezz’asta fin dal pomeriggio e raccoglimenti in preghiera. «Siamo scossi – dice con un filo di voce il sindaco Gian Cristian Melis – un dolore immenso che ci tocca tutti. Non abbiamo parole. Siamo vicini alla nonna del piccolo Ythan, Annetta Calaresu e a sua madre Noelia, così come a tutta la famiglia e ai parenti. Il nostro pensiero è anche per la famiglia Zola». Melis dà segni tengibili del lutto comunitario: “Nelle prossime ore, insieme ai dipendenti comunali, terremo una commemorazione al Municipio, ritrovandoci per alcuni minuti di raccoglimento. Non mancheremo di recarci a Nuoro. Diversi lo stanno già facendo in queste ore, portando anche la vicinanza ai parenti residenti al paese».

Anche il parroco Don Marco Floris fa fatica a parlare: «Ho appreso della tragica notizia nelle scorse ore. Ricorderemo Ythan e così anche Patrick nelle nostre preghiere durante le celebrazioni di queste ore in parrocchia e nella chiesetta del Carmelo. Desulo farà sentire il proprio calore anche in questa triste circostanza».

Non mancano poesie struggenti in limba, come quella dello zio del giovane, Francesco Puddu («Oe pragnede sa idda mia, in unu longu e tristissimu prantu, ma in sa sua sorte non fusti solu») e di tanti altri compaesani, fra cui la cugina Maria Basilia Calaresu con “Non seo agatanno foeddu in custu mar’e tristura”, seguendo un unico filo conduttore che scorre sui social.

E mentre alcuni si dirigono nel casolare di Badu ‘e Carros per un pellegrinaggio silenzioso e composto, portando un fiore o dei lumicini, anche Oliena è piombata nel buio totale, in un’atmosfera di profonda commozione intorno alla famiglia Zola. «Siamo increduli – dice il sindaco Bastiano Congiu – e vicini al nostro compaesano Antonio Francesco Zola e sua moglie. Dinanzi a certe tragedie non troviamo parole, ma solamente tanto dolore. Porteremo la nostra vicinanza ai familiari di Patrick qua al paese e a Nuoro. È gente perbene e laboriosa, stimata da tutti». Conclude Congiu: «Mi sento doppiamente provato dall’accaduto, sia come primo cittadino che come parente dei familiari di Patrick. Il nostro pensiero è anche per la famiglia Romano. È una tragedia che tocca il cuore di tutti i sardi, lasciandoci sgomenti».

Nel silenzio i parenti dei giovani che, chiusi nel dolore, attendono di poter portare l’ultimo saluto agli amati nipoti.

