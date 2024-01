Desulo senza medici di base 

È sempre più allarme medici di base nei piccoli paesi. Stavolta, a farne le spese è Desulo, rimasto senza specialisti dopo il recente pensionamento di Felice Frau e quello avvenuto già nei mesi scorsi, dei coniugi Aurelio Nonnis e Maria Pia Cortes. Ultimo rimasto a salvaguardare il servizio, Sebastiano Zanda, giovane medico locale in forza all’Ascot, e che ora dovrà farsi carico di circa 2000 assistiti, per la maggior parte anziani. E benché il 4 gennaio Ares abbia pubblicato un bando di incarico provvisorio per l’assistenza primaria al paese, alla scadenza di domenica 14 non si è registrata alcuna manifestazione d'interesse.

Preoccupazioni crescenti

«Mi duole constatare – dice il sindaco Gian Cristian Melis – che nonostante gli impegni di Asl e Ares a pubblicare i bandi per ricercare degli specialisti, nel nostro territorio non si trovi la disponibilità a trovare non solo medici di base ma anche pediatri. Auspico e spero che l’arrivo dei medici ospedalieri cubani possa alleviare una situazione che di giorno in giorno si fa sempre più difficile». Da Melis arriva un sentito grazie «al dottor Frau per il lavoro svolto in tutto questi anni, così come al giovanissimo dottor Zanda che, fin dal suo insediamento, si è speso senza limiti orari, andando oltre la sua professione, mostrandosi un prezioso riferimento per anziani e soggetti fragili”. Da qui la speranza: «Confidiamo che arrivi a breve quantomeno un altro medico che possa aiutare Zanda nel suo lavoro che ora sarò più intenso che mai».

La Asl e l’assessore

Anche il Dg dell’Asl 3 Paolo Cannas specifica: “I bandi che si stanno facendo sono frutto delle continue sollecitazione ad Ares da parte della nostra azienda locale, che ben conosce le problematiche e lavora tutti i giorni per risolverle. Speriamo che arrivino dei risultati immediati non solo per Desulo ma per tutto il territorio». E poi: «Stiamo valutando di attivare un’ulteriore Ascot, così da evitare ulteriori problematiche. Dinanzi al diritto alla salute di una comunità non ci sono logiche economiche o ragionieristiche che tengano». E l'assessore regionale alla Sanità Carlo Doria rimarca: «Nell'isola abbiamo solamente 989 medici di base titolari ai fronte dei 1400 che servirebbero. Ciò significa che ci troviamo con ben 400 sedi scoperte. Per questo abbiamo provveduto a reinserire altri 3 milioni nella variazione di bilancio per gli Ascot nel 2024».

RIPRODUZIONE RISERVATA