Desulo-Ovodda: il progetto avanza 

Mentre prosegue l’iter procedurale della strada Cossatzu-Tascusì, si registrano passi in avanti verso la realizzazione della Desulo-Ovodda, che collegherà il centro abitato ovoddese alla SP 7 Desulo-Fonni, attraverso un percorso di 9 km fra le campagne locali.Per l’opera, rimasta un sogno incompiuto per decenni e rimessa al centro delle opere strategiche nel 2024, in campo 3 milioni di euro dall’assessorato regionale ai lavori pubblici, con l’obiettivo di avviare i cantieri entro il 2026. La sindaca di Ovodda Ilenia Vacca conferma: «Completati i primi adempimenti burocratici stiamo attendendo il progetto definito del tratto ovoddese. Attendiamo fiduciosi le ultime autorizzazioni ambientali, forestali e paesaggistiche per dare corpo all’opera dai prossimi mesi».

Già chiaro il cronoprogramma: «Puntiamo ad accelerare l’iter - conferma la prima cittadina - così da rispettare gli obiettivi prefissati con la regione, concludendo un’infrastruttura che migliorerà i collegamenti con la comunità desulese e i centri vicini».

Anche Desulo lavora senza soste sul proprio tratto: «La stradapartirà dalla SP 7 che ci collega a Fonni, rimettendosi in una bretella oggi sterrata che domina la diga del Torrei, fino alle campagne di Ovodda, in uno scenario ambientale di pregio», dichiara il sindaco Gian Cristian Melis. «Nonostante le carenze d’organico nel nostro ufficio tecnico stiamo lavorando nella stessa direzione tracciata dagli amici ovoddesi affinché entro l’anno si affidino i lavori anche sul nostro tratto».

