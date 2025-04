Desulo: Iscravamentu  

A Desulo oggi le celebrazioni del Venerdì Santo con ritualità tramandate di generazione in generazione saranno seguite in diretta da Videolina. Il commento della trasmissione in onda dalle 19 è affidato a Giuliano Marongiu e Massimiliano Rais con l’intervento di Luca Nonnis.

Si parte con il rito paraliturgico de s’Iscravamentu, la deposizione di Gesù dalla croce, nella chiesa parrocchiale di Sant’Antonio Abate. Il Cristo Morto, accompagnato dal simulacro della Vergine Maria con gli abiti del lutto, viene poi portato nella chiesa Santa Croce in una suggestiva processione notturna. Il rito de S’Interru ’e Deusu, a cui partecipano tantissimi fedeli, è uno dei momenti più sentiti della Settimana Santa.