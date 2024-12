Desulo, in duemila incantati dai Nomadi a 1400 metri di quota 

I Nomadi, incantano il Gennargentu, con oltre 2000 presenze, al concerto di domenica nei 1400 metri di “Su Filariu”. Imponente l’organizzazione messa in campo dalla Proloco di Desulo, in collaborazione con Comune e assessorato regionale al Turismo, allestendo un mega tendone nella nota località montuosa, fra servizi navetta e l’accoglienza per i fan giunti da ogni dove.

Decine i pullman e le auto arrivate a destinazione già dal mattino, con le strutture ricettive di Tascusì e dintorni letteralmente prese d’assalto. Nel tardo pomeriggio, l’esibizione della band, accolta dall’ovazione generale, ripercorrendo l’ampio repertorio, fra “Io Vagabondo”, “Canzone per un’amica” e altri brani passati alla storia. «Siamo soddisfatti - commenta la presidente della Pro Loco Alessandra Peddio - vedere che in migliaia abbiano raggiunto Su Filariu, ci gratifica del lavoro fatto, fra intensi preparativi che hanno visto decine di volontari non fermarsi per un solo istante».

Peddio elogia «il lavoro di squadra fondamentale per la buona riuscita dell’evento. Il concerto è l’esempio di come i finanziamenti ottenuti, se opportunamente utilizzati, possano creare iniziative di pregio, con ricadute importanti per il nostro paese e il territorio». A plaudere all’iniziativa, anche il sindaco Gian Cristian Melis: «Un concerto di straordinaria rilevanza che, dopo il successo del moto freestyle estivo, ha contribuito a promuovere ancora una volta le nostre montagne».

Al via stamattina alle 10, invece, le tradizionali Cortes de Natale a Bitti. Ricchissimo il programma, reso possibile grazie al contributo della Camera di Commercio di Nuoro e della Regione Il vociare dei bambini rinnoverà il rito de S'Arina Capute, la questua di porta in porta, per raccogliere dolci, caramelle e monetine, cui seguirà l'apertura dei punti ristoro e dei laboratori artigianali e mostre di antichi gioielli. Una giornata all'insegna del buon cibo, dei vini e delle birre locali che si potranno gustare lungo le vie del centro storico, animate dal canto a tenore. Dalle 17.00 alle 20.00 Il TeDeum nella chiesa di San Giorgio cui seguirà il tradizionale lancio de Sas Bulustrinas, la serata proseguirà con la processione per le vie del paese con la statua de “Su Nenneddu”, accompagnato dal tenore Romanzesu. Dalle 20 musica e balli in Piazza Asproni in attesa del brindisi di mezzanotte.

