Desulo e Tonara restano senza la guardia medica 

Allarme guardie mediche in Barbagia-Mandrolisai, con diversi turni scoperti a Ferragosto. Lo annuncia una nota della direttrice del Distretto di Sorgono Paola Raspitzu che, scusandosi per il disagio arrecato ai residenti e spiegando che le competenze sono di Ares, elenca i giorni di disservizio. Interessati già da martedì e ieri l’ambulatorio di Tonara con ulteriori disagi per oggi, sabato e domenica. Analoga situazione a Desulo, scoperto ieri e con le assenze anche per oggi e domenica. Da qui l’invito di Asl 3 a rivolgersi all’ambulatorio di Aritzo oggi e domani (per l’intero turno) ad eccezione di domenica 18 (l’ambulatorio aprirà dalle ore 20 alle 8 del mattino successivo) oppure contattando il 118 per le emergenze. L’Asl precisa di «essere costantemente al lavoro per ricercare medici disponibili a coprire i turni scoperti». E annuncia che «in caso di disponibilità da parte dei medici i turni verranno garantiti». «Piove sul bagnato - dice il comitato Sos Barbagia Mandrolisai - apprezziamo gli sforzi di Asl 3 e della dottoressa Raspitzu che tanto stanno facendo per evitare il caos, ma Ares deve fare la sua parte, ricercando medici». Prevista una nuova marcia il 22 agosto da “Sa Codina” fino all’ospedale San Camillo.

