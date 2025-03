Desulo e Arzana puntano sulla strada del Gennargentu 

Mentre la Trasversale sarda Oristano-Tortolì resta ancorata ad una fase progettuale, Desulo e Arzana sono pronte a fare da sè, interconnettendo il Gennargentu, in modo sostenibile.Per le due amministrazioni, la sfida di rimettere a nuovo la strada che, dalla foresta di Girgini collega al Nuraghe Ruinas, ad oggi percorsa solamente da allevatori e pochi turisti dotati di mezzi 4x4.I sindaci Gian Cristian Melis e Angelo Stochino ci credono e, interpretando il crescente numero di visitatori nell’area, sono pronti ad unire le forze, ragionando su un progetto condiviso: «Siamo due comunità sorelle - dice Melis - legate da un profondo filo conduttore. Quella della foresta di Girgini è una via d’accesso essenziale verso l’Ogliastra che, se rimessa a nuovo, ci consentirebbe di abbattere tempi di percorrenza, creando un percorso fra le nostre bellezze e quelle del vicino territorio arzanese».

Sono ben 13 i km da rimettere a nuovo, superando il cantiere demaniale di Desulo, passando per il tacco di Genn’e Ragasa e risalendo dalla località Sa Pruna, fino all’ altopiano di Ruinas: «Non chiediamo un’autostrada - commenta Melis - ma una strada transitabile che apporti sviluppo e valorizzazione ambientale, rispettando il contesto di pregio senza sventare la montagna».

Sulla stessa direzione il primo cittadino arzanese Angelo Stochino: «Si tratta di un obiettivo difficile ma non ci arrenderemo. Servono almeno 4 milioni di euro per poter realizzare questo eterno sogno. Sarà nostra premura incontrarci a breve e presentare alla Regione un progetto sinergico e non impattante con dei catrami ecologici».Per Stochino le risorse «andrebbero ricercate non solo nei fondi Snai ma anche rimodulando i Fondi sulla montagna che hanno visto destinare 16 milioni di euro includendo i comuni costieri. Un vero paradosso».

