«Destre unite per cambiare l’Ue» 

I migranti e le follie green. La famiglia e il no alle teorie gender, la difesa delle imprese e degli agricoltori da concorrenti che non hanno regole. Giorgia Meloni appare in video all’ora di pranzo alla kermesse di Vox, rispolvera i temi identitari e condivisi (non l’Ucraina),chiama i conservatori, tutti, all’unità di fronte alla sfida «decisiva» delle elezioni europee. E rilancia, di fronte a una platea già galvanizzata, il sogno di una maggioranza tutta di centrodestra che metta fine a quelle «alleanze innaturali e controproducenti» che hanno governato finora a Bruxelles. Anche se le destre sono in crescita, rispedire all’opposizione i socialisti resta una partita difficilissima, sondaggi alla mano, ma in piena campagna elettorale tutti i partiti sono impegnati a capitalizzare il più possibile il consenso.

La svolta

Ecco allora che l’Europa deve ritrovare «orgoglio e identità» che la sinistra vuole «cancellare», scandisce la premier, con toni ben più moderati di altre apparizioni alla kermesse del partito dell’estrema destra spagnola. Oggi la sua posizione è diversa da quel 2021 di «yo soy Giorgia» gridato in presenza sempre alla convention di Vox. «Sono la prima presidente del Consiglio di destra, la prima donna», rivendica, respingendo al mittente le accuse di volere «distruggere l’Europa» che non hanno fatto che «rafforzarci».

Le risposte

«Ci attacca dalla Spagna dicendo che la sinistra cancella l’identità» ma «le ricordiamo dall’Italia che dopo un anno e mezzo al governo lei sta cancellando la libertà delle persone», insorge Elly Schlein. Mentre Italia Viva accusa Meloni di posizioni «strumentali» perché «si appresta a spalancare le braccia a Marine Le Pen e a Vicktor Orban». Certo le critiche sono esplicitamente rivolte ai socialisti ma il convitato di pietra resta in effetti von der Leyen, che ha guidato la Commissione in questi 5 anni ed è espressione di quel Ppe che ha perpetuato l’alleanza con la sinistra. La premier non la cita mai a differenza di Marine Le Pen che la addita come nemica della «vera Europa» a braccetto con Emmanuel Macron. Immediati gli applausi della Lega di Matteo Salvini, che torna a chiedere che «la totalità dei partiti alternativi alla sinistra confermino l’indisponibilità ad alleanze innaturali con i socialisti o con il bellicista Macron». Uno scenario che non piace a Forza Italia e ai moderati, nel giorno in cui la stessa Le Pen dice che «ci sono punti in comune» con Meloni.

RIPRODUZIONE RISERVATA