«Destiniamo le spese di viaggio a un nuovo asilo» 

I bambini della scuola dell’infanzia viaggiano tutti i giorni per frequentare l’asilo a San Basilio. Quindici chilometri di distanza dividono i due centri. Il Comune vuole però provare a discutere con la popolazione la possibilità di aprire una sezione sperimentale comunale o una scuola non statale paritaria. Dei due punti se ne discuterà in un’assemblea pubblica in aula consiliare il 28 febbraio alle 17.45. Gli amministratori hanno verificato l’andamento delle nascite e delle residenze dei bambini di Goni dal 2018 al 2022. Tra nuovi nati e nuovi residenti si contano 15 bimbi, solo nel 2021 ne sono nati 6. Quella di martedì sarà un’indagine conoscitiva per capire anche la volontà espressa dai genitori. «A causa delle poche nascite degli anni precedenti al 2018 nonché allo spopolamento e mettiamoci anche il dimensionamento scolastico che ha contribuito alla causa, l'asilo di Goni risulta chiuso - spiega il vicesindaco e assessore ai servizi sociali Giacomo Mascia - stiamo provando ad avviare un iter, seppur con discreto anticipo al prossimo anno scolastico». Bisognerà attendere quanto emergerà dall’assemblea per agire concretamente. Il Comune dà poi contributi per le spese di viaggio degli alunni. «Risorse che potrebbero essere destinate - conclude Mascia - a una scuola in paese».