Destinazione turistica unica per i Comuni del Sarrabus 

I cinque Comuni del Sarrabus – Muravera, San Vito, Villaputzu, Villasimius e Castiadas – da promuovere come un’unica destinazione turistica, pur con le peculiarità di ciascun paese. È l’ultima iniziativa dell’Unione dei Comuni guidata in questi mesi dal sindaco di Muravera Salvatore Piu. L’ipotesi – sfruttando la legge regionale – è quella di costituire, appunto, una Dmo (Destination managemet organization) in salsa sarrabese, un organismo cioè sovracomunale che coordini le strategie di promozione del territorio. «Abbiamo l’esigenza – sottolineano i cinque sindaci – di garantire un nuovo slancio alla filiera del turismo del Sarrabus attraverso strategie di marketing e promozione turistica in grado di coinvolgere tutti gli operatori del settore in modo integrato e coordinato». La costituzione di un Dmo dovrà essere sottoposta all’approvazione dei cinque Consigli comunali «e dovrà operare per promuovere, commercializzare e gestire i flussi turistici di tutti i Comuni del Sarrabus». L’alternativa è quella di aderire a una Dmo già esistente. Il sogno è quello di offrire ai visitatori il pacchetto Sarrabus al completo: segnali indicativi e info-point coordinati, regole simili per gli accessi alle spiagge (sino a oggi, ad esempio, nelle spiagge più gettonate di Castiadas e Villasimius è previsto un ticket d’ingresso mentre a Costa Rei è gratis) e soprattutto un’azione integrata di promozione attraverso i tanti canali disponibili, dalle televisioni ai social media. ( g. a. )

RIPRODUZIONE RISERVATA