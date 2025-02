Destinazione Sardegna, l’Isola ospite d’onore a Belgrado 

Sardegna ospite d’onore alla quarantaseiesima Fiera del turismo di Belgrado che si apre oggi. L’Isola presenterà alla kermesse “Destinazione Italia: dalla Sardegna al turismo delle radici, i luoghi da scoprire”. Un format salutato dall’assessore regionale al Turismo, Franco Cuccureddu e dall’ambasciatore italiano in Serbia, Luca Gori. Elementi che andranno ad arricchire il tabellone curato dall’ENIT. Durante l’evento ospitato nella capitale balcanica interverranno anche i Tenores di Orosei con una loro performance.

Isola protagonista anche al Salone internazionale dedicato al turismo archeologico e culturale di Firenze. Evento che prenderà il via domani e che ha registrato l’importante sostegno dell’assessore regionale al Turismo Franco Cuccureddu: «La nostra partecipazione rappresenta una straordinaria opportunità per mostrare al mondo la nostra identità, la nostra storia e il nostro territorio, aprendo nuove prospettive di sviluppo e di crescita per l’ospitalità nell'intera isola». Lo stand presente per l’undicesimo anno consecutivo e coordinato dalla Carlo Delfino Editore raccoglierà illustri partecipanti come la Fondazione Mont'e Prama, la Fondazione Pula Cultura, l'Associazione Sardegna verso l'Unesco e l'Unione dei Comuni della Trexenta. La Giunta regionale e gli operatori del settore scommettono sulla differenziazione dell’offerta culturale per allargare il mercato turistico e favorire nuovi arrivi. (mat. mas.)

