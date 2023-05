Destinazione Ogliastra, si punta sul turismo a traino internazionale 

Bella, ancora (fortunatamente) selvaggia, segnata da un turismo lento, con scenari mozzafiato tra mare e montagna. Sarà per questo che piace così tanto ai forestieri. Così lontana dal jet set di altri lidi dell'Isola. Il turismo in Ogliastra è infatti a traino internazionale. Lo dicono le ultime rilevazioni dei dati Sired 2022: gli arrivi dall’estero, rispetto all’anno precedente, crescono del +52%, per un totale di oltre 250mila persone, ancora meglio fanno le presenze internazionali con +53%, con un milione 225mila pernottamenti.

Da dove arrivano? Innanzitutto dalla Germania, poi da Austria e Francia. Con una permanenza in media di 5,5 giorni. La spesa turistica internazionale in Ogliastra è stata di 34,6 milioni nel 2022 in crescita del 36,6% sul 2021. La spesa media individuale è di 78 euro. Gli italiani spendono invece 130 euro. I Comuni con i maggiori flussi sono Tortolì, Bari Sardo, Cardedu, Lotzorai, Baunei.

Sono i numeri sui quali si sono confrontati gli operatori del territorio ieri mattina nella sala Symposion dell'Hotel La Bitta, a Porto Frailis, alla conferenza in plenaria del primo Forum del Turismo della Destinazione Ogliastra, organizzato dal Gal Ogliastra con i 22 Comuni e le 3 Unioni.

Sono intervenuti il presidente del Gal Ogliastra Vitale Pili e la direttrice Franca Seoni insieme a diversi addetti ai lavori. Gli obiettivi: generare un progetto strategico di sviluppo, condiviso, sostenibile e duraturo. Definire e arricchire l’offerta per più stagioni all’anno orientandola soprattutto ai mercati internazionali, organizzare e rendere operante la destinazione intesa come soggetto riconosciuto in grado di coordinare risorse, servizi e policy di accoglienza con il coinvolgimento di pubblico e privato.

L’iniziativa prosegue oggi e domani con 5 workshop tematici nella sede della ex-provincia Ogliastra.