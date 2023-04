Destinazione Ogliastra, il Gal convoca le aziende  

Nasce Destinazione Ogliastra, il primo obiettivo del piano di sviluppo turistico è stato centrato. Dopo gli incontri di fine marzo che hanno messo a confronto operatori e rappresentanti il Gal Ogliastra convoca 840 aziende per rendere il territorio un modello internazionale di comunità sostenibile fondato sul patrimonio naturale, dell’ambiente, della qualità della vita e delle relazioni sociali.

Le imprese sono invitate a rispondere a 8 domande sull’esigenza e i desideri degli operatori di creare e sviluppare progetti per il settore turistico.

Dagli interventi degli operatori economici del turismo, delle produzioni tipiche e dei sindaci, possono emergere le richieste fondamentali per generare un’ospitalità di qualità, connettere l’offerta balneare alle esperienze dell’entroterra, fare rete, ragionare tutti come sistema e decidere che destinazione turistica l’Ogliastra vuole diventare. «È proprio a partire da queste considerazioni – dice Annalisa Tosciri tecnico responsabile del Pst del Gal Ogliastra – che è nata l’idea di creare un percorso partecipato per operatori e amministratori locali, che permetta, con il contributo di tutti, di elaborare un Piano di sviluppo condiviso e partecipato».

L’indagine aiuterà il Gal a stilare esempi di buone pratiche, nuove pillole di strategia turistica e fare emergere i casi di eccellenza. I risultati verranno presentati e discussi nei workshop convocati per il 3, 4 e 5 maggio.