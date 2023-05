Destinazione Ogliastra, i quattro club del prodotto per offrire nuovi servizi 

Unità di intenti, creare sinergie per un obiettivo comune. Grazie al lavoro del Gal Ogliastra, con il primo forum del Turismo Destinazione Ogliastra, si è iniziato a fare rete. Tre giorni di incontri a Tortolì che hanno visto 150 attori del settore confrontarsi in tavoli tematici per offrire un nuovo e ricco catalogo di prodotti e servizi.

Nel guardare verso il tema della Destinazione Ogliastra, la sfida generale sulla programmazione futura del turismo ha evidenziato la necessità di trasformare stabilmente l’Ogliastra in una meta di viaggio e la strategia di accrescere la formazione puntando sull'accoglienza e la conoscenza delle lingue. Accanto all'esigenza di promuovere meglio i prodotti dell'offerta turistica e includere i territori meno noti, la necessità di una regia di coordinamento che monitori la rete.

A chiusura del forum il presidente del Gal Ogliastra Vitale Pili ha detto: «Il punto di partenza sono i risultati più che soddisfacenti ottenuti dalla partecipazione degli operatori, dalle loro richieste occorre ripartire verso nuove sfide».

Sulla tematica “balneare e della nautica”, Roberto Pirodda, già top manager in hotel 4S, ha delineato l’obiettivo di migliorare il settore accrescendo l’offerta, adeguandola ai tempi moderni con servizi appropriati alla domanda. Per le attività di “outdoor e i nuovi servizi”, Telemaco Murgia, fondatore di Mediterranea Adventure Outdoor Sport Center, ha tracciato l'obiettivo di formare meglio le figure professionali in grado di valorizzare l’ambiente e ottimizzare le potenzialità degli operatori. Per il settore del” cibo e delle produzioni tipiche”, Susana Alonso, fondatrice di “Sorsi di Web”, ha individuato la necessità di strumenti per soddisfare l'iperpersonalizzazione delle esigenze del turista. Il forum si è chiuso con le “prove di business”, il punto di partenza per avviare il progetto della Destinazione con azioni pratiche.

Il Gal proseguirà nella definizione di un organismo rappresentativo della Destinazione.