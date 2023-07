Destinazione… Forte Arena! Tiziano Ferro: «Benvenuti  allo show del ritrovamento» 

L’attesa sta per finire: Tiziano Ferro è pronto a sbarcare in Sardegna, domenica 16 luglio, alla Forte Arena di Santa Margherita di Pula, con uno degli eventi più agognati dai fan isolani. Un concerto volutamente intimo e raccolto, nel corso del quale il divo della canzone pop italiana, con una scaletta di 33 brani, porterà il pubblico alla riscoperta di una vita in musica.

Vent’anni di carriera, 8 album e una raccolta, come si sceglie una scaletta per uno show come il suo?

«Questo non è il tour di un disco. È un tour che senza tutto quello che c’è stato in mezzo credo non sarebbe mai successo. Non è neanche il recupero del tour precedente, ma una cosa nuova e per questo ho voluto chiamarlo 2023. È come tracciare una linea. È il tour del ritrovamento di me stesso, ma anche del ritorno in un mondo in cui nel frattempo è cambiato tutto, no? Mi piace l’idea di poter scegliere tra tantissime canzoni. Quando vado a vedere gli artisti dal vivo mi piace ascoltare la loro storia attraverso le loro canzoni, perché è diventata anche la mia e sono cresciuto con loro, un grande privilegio. Io faccio lo stesso: racconto la mia storia, che però è stata condivisa da tante persone, che l’hanno fatta anche un po’ loro. Persone che hanno voluto ascoltare quelle canzoni e raccontare la loro vita attraverso le mie parole. Per cui questa scaletta è una scaletta un po’ folle: a parte “Il mondo è nostro”, che ho voluto mantenere, perché rappresenta la perla a parte dei miei ultimi 3 anni, sono tutti singoli del passato e del presente».

I 500 mila biglietti venduti per un tour che aveva dovuto cancellare nel 2020. Il suo pubblico le è rimasto fedele e l’ha aspettata per 3 lunghi anni. Cosa pensa di dover loro per questo?

«Ho un grande senso di gratitudine nei confronti di chi verrà a vedermi. Devo loro una grande lezione, cioè il fatto di essere qui ancora dopo vent’anni. Perché le cose cambiano, lo sappiamo bene, perciò niente è scontato. Molto spesso le persone mi incontrano e mi dicono di aver capito alcune cose attraverso le mie canzoni e questa cosa mi sembra veramente assurda, perché non mi sento in grado di spiegare nulla a nessuno, però è la forza del dialogo, dell’amicizia a generare un incontro senza filtri, che fa stare meglio. Quindi devo loro questo: una verità che genera benessere, non importa se in uno stadio, in un palazzetto o in un club o con l’uscita di un nuovo disco… l’importante è riuscire a dare benessere. Speriamo di farcela (ride)».

Durante il concerto dedica un lungo messaggio molto personale a Raffaella Carrà, raccontando un rapporto tra voi che solo pochi sanno.

«Il messaggio che dedico a Raffaella è dovuto, anche perché ci ho messo tempo a raccogliere le parole. Non è stato semplice per me prendere la penna e riassumere anni e anni di amicizia. Si parla spesso di amicizia come di frequentazione, ma poi non ci si frequenta. Io con Raffaella ho vissuto tantissimi anni di esperienza, serate, chiacchiere. Lo dico nella lettera a Raffaella che lei ci ha messo la faccia e del tempo, del suo tempo prezioso e lo ha fatto quando non erano in molti a investire su di me. Poi, siamo diventati amici e penso di essere stato fortunato per questo: le nostre esperienze, per quanto diverse, ci hanno avvicinato molto e unito. Mi ha dato fiducia, lei ha visto in me delle cose che non vedevo e probabilmente non vedo ancora e per questo mi ha incoraggiato e mi ha ascoltato».

Da “Xdono” a “Destinazione mare”, come è cambiato, se è cambiato, Tiziano Ferro cantautore in questi vent’anni?

«Il cambiamento è necessario, ma spaventa per insicurezza. È difficile quando cambi le coordinate riuscire a non perdersi e far si che gli altri non ti perdano. E sono cambiato, ma in maniera coerente a ciò che sono per natura: un introverso, che ha scelto una maniera estremamente estroversa per esprimersi, che è la scrittura e la canzone pop. L’età e il vissuto che cambiano possono cambiare il modo di raccontare le cose, però mi sento integro dal punto di vista dei miei valori, sono una persona che ha sempre avuto curiosità nello scoprire gli esseri umani, mi piace la gentilezza, guardare, osservare, ascoltare. Nel tempo sono successe tante cose nella mia vita che mi hanno aiutato ad aumentare la percezione di questi sentimenti e provo a raccontarli ancora. Quanto sia cambiata la mia maniera di farlo, sinceramente, non lo percepisco, perché sono ancora molto istintivo, però mi sento coerente e se mi guardo indietro mi riconosco». (red. spet.)

