Destinazione creativa: Alghero premiata alla fiera di Madrid 

Alghero fa rientro dalla Fitur di Madrid con un importante riconoscimento nell’ambito dei “Creative Tourism Awards” grazie al format PlaçAlguer. Lo scorso ottobre era andata in scena una seconda edizione rinnovata dell’evento gastronomico che vedeva gli chef locali dare lezioni di cucina ai turisti appassionati del patrimonio culinario tradizionale algherese. L’idea è piaciuta tanto alla Fiera internazionale del turismo di Madrid e Alghero è stata così premiata come “destinazione creativa”.La realizzazione di piatti tipici algheresi per mano degli stessi ospiti della città, arrivati da diverse parti d’Italia per scoprire la gastronomia del territorio, è stato il punto forte del format.

Poi ci sono stati i contributi delle associazioni culturali, come Saber i Sabor, da anni impegnati nella conservazione e nella valorizzazione del patrimonio culturale rappresentato dalla gastronomia tradizionale, che ha selezionato diciotto piatti tipici algheresi. Giovanni Fancello, giornalista, scrittore e gastronomo, ha ricostruito la storia di tutti i piatti, raccontando le radici storico-culturali. Partendo da quest’importante ricerca, sono state realizzate due giornate dedicate alle “lezioni con gli chef”: laboratori esperienziali realizzati dai docenti dell’Istituto Alberghiero insieme allo stellato Christiano Andreini. Proprio le lezioni tra i fornelli hanno rappresentato un momento importante di promozione e di fidelizzazione di visitatori e partecipanti. Infine la musica algherese. L’assessorato al Turismo è al lavoro per riproporre il format anche quest’anno.

