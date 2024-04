«Destinazione Barbagia per il rilancio» 

A pochi giorni dall’insediamento della nuova Giunta regionale, gli operatori turistici barbaricini si ritrovano compatti chiedendo al neo assessore Franco Cuccureddu un’inversione di tendenza, con un concreto piano di valorizzazione per le zone interne. Gli imprenditori sono disponibili a un tavolo di confronto, che metta al centro le specificità ambientali, culturali ed enogastronomiche locali, interpretando i crescenti dati che vedono la Barbagia meta del turismo lento.

Strade e rete telefonica

Ad aprire le danze dal profilo Facebook ci ha pensato Sergio Podda, guida ambientale a Gadoni, dove gestisce “Sa Stiddiosa ghuest house”. Dice: «Ho pubblicato una lettera all’assessore Cuccureddu non gradendo le sue dichiarazioni da cui emergeva, quasi, che chi è ospitale non debba chiedere soldi a chi visita le comunità. Abbiamo deciso di investire in questo territorio e stiamo tramutando l’ospitalità in economia concreta». Aggiunge: «Nelle zone interne non mancano i posti barca per yacht milionari. Per essere più attrattivi si deve porre mano alla questione strade e ai segnali telefonici, con una formazione alla moderna cultura dell’accoglienza. Stiamo cercando di dare il massimo, ospitando decine di escursionisti innamorati delle nostre bellezze. La politica deve fare di più, aspettiamo l’assessore per ragionare su proposte concrete per i prossimi anni».

La proposta

Delia Cualbu, dell’hotel in centro a Fonni: «Va colmato il forte gap con la scelta del turismo balneare per l’80-85 per cento. I modi per intervenire sarebbero tanti, ma si dovrebbe partire dall’obiettivo destinazione Barbagia, dentro un progetto più ampio di destinazione Sardegna. Di pari passo va potenziata la rete infrastrutturale. Non dobbiamo accontentarci della massima attenzione che si riduce al solo circuito Autunno in Barbagia, per pochi giorni l’anno e con flusso perlopiù interno». È essenziale potenziare i servizi nei Comuni, rendendoli più attrattivi. Non bastano Borse del turismo una tantum, vanno stilati piani di promozione più ampi, mirati e continuativi. Siamo disponibili ad un tavolo fin da subito».

Paolo Mulas, di Gavoi, guida ambientale e direttore tecnico dell’agenzia turistica Explora360: «Auspico che l’assessore lavori seriamente per il nostro territorio. In questi anni abbiano assistito a tante promesse e pochi fatti. Lavoriamo offrendo servizi di qualità a prezzi equi, non svendendo l’identità e il territorio. Si dovrebbe intervenire sui costi aerei e sui trasporti».

Alessio Manca, dell’hotel La Capannina ad Aritzo: «Il settore è ingabbiato dalla burocrazia, confidiamo si possa semplificare la normativa su bandi e progetti. Talvolta proviamo a fare rete, ma ci scontriamo con ostacoli più grandi di noi».

