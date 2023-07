«D’estate stop ai lavori rumorosi» 

Stop ai lavori edili rumorosi, privati e pubblici, nel centro urbano di Carloforte dal primo al trenta agosto. Con un’ordinanza del sindaco Stefano Rombi si rinnova il divieto di eseguire lavori rumorosi per tutelare le persone che frequentano Carloforte. Riposo e relax devono essere garantiti per tutti, da qui la previsione di fermare i lavori rumorosi nel centro urbano per tutto agosto. Potranno essere concesse deroghe per lavori di emergenza. Per quanto riguarda i ponteggi potranno rimanere quelli già installati nei mesi precedenti. Fuori dal centro urbano di Carloforte i lavori edili rumorosi non si fermano ma dovranno essere rispettati orari specifici: dalle 8 alle 12 e dalle 15 alle 20. <E’ necessario - si legge nell’ordinanza firmata dal sindaco - provvedere a disciplinare nel mese di agosto l’esecuzione dei lavori edili, pubblici e privati, considerato l’aumento della popolazione residente a seguito dei flussi turistici». (a. pa.)

