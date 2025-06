D’estate la solidarietà non va in ferie 

Il grande caldo è già arrivato ma il volontariato non va in vacanza, anzi in alcuni casi aumenta i suoi servizi. A Carbonia operano tante associazioni, molte delle quali si adoperano per far vivere anche alle persone in situazioni di difficoltà la stagione estiva nel miglior modo possibile. L’Auser per esempio ha pronto il progetto “Portiamoli tutti al mare”: «Qualche mese fa – afferma il portavoce Andrea Piras – abbiamo acquistato un pulmino a nove posti e quest’estate lo useremo per portare al mare le persone che non sono in grado di andare in autonomia. Il servizio verrà effettuato due volte alla settimana e accompagneremo non meno di 16 persone, ma se servirà faremmo anche ulteriori viaggi». Oltre a questa nuova possibilità, l’Auser manterrà attive le iniziative in svolgimento: «Saranno operativi – continua Piras – il servizio del 118, la misurazione dei valori pressori, informazioni sanitarie e tanto altro. La nostra sede di via Liguria continuerà a essere aperta il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 12 alle 18 e il martedì, giovedì e sabato dalle 8 alle 18». Il referente dell’associazione di volontariato, che conta circa 30 volontari e un centinaio di utenti registrati, lancia un appello all’amministrazione comunale: «Abbiamo investito somme importanti per migliorare il nostro servizio. Se il Comune ci venisse incontro potremo fare ancora di più».

Mare per tutti

Un'altra associazione che non abbassa le serrande è l’Asp (Associazione sofferenti psichici): «Una volta alla settimana – annuncia la presidente Maria Orecchioni – porteremo al mare diverse decine di ragazzi per permettere anche a loro di godersi l’estate. Stiamo organizzando anche altri eventi come ad esempio il concerto della banda musicale di San Giovanni Suergiu previsto per il 5 luglio». Anche l’Asp d’estate manterrà aperto il suo centro: il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 15 alle 19, come di consueto, si svolgeranno attività di svago, dalle carte al biliardino, e vari laboratori come ad esempio quelli di disegno e decoupage.

Cibo e cultura

Neanche la Caritas fermerà le sue attività: «Il centro unico di distribuzione di via Lubiana – conferma Gianni Busia – rimarrà aperto. Nell’ultimo periodo il numero di persone che si rivolgono a noi è aumentato. Oggi sosteniamo mediamente circa 140 famiglie ma il numero delle persone registrate supera abbondantemente le 150 unità».

Sino al 30 luglio rimarrà aperto anche il centro di ascolto “Madonna del Buon Consiglio” di via Satta mentre per agosto sarà messo a disposizione un numero di telefono. Anche la Lutec-Università della terza non chiude del tutto i battenti: «Stiamo collaborando con l’università di Cagliari per la realizzazione di un progetto – afferma il presidente Giampaolo Sestu – teso a valutare le abitudini di vita, in relazione al benessere psicofisico e alle risorse personali, delle persone di età superiore ai 64 anni che frequentano centri ricreativi e culturali come il nostro».

