Dessolis sconfitta al Forte Village 

Si ferma al secondo turno l'avventura di Marcella Dessolis nel singolare femminile del primo dei sei Itf Combined al Forte Village, sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula. La portacolori del Tc Cagliari è stata sconfitta 6-2, 6-1 dalla tedesca Antonia Schmidt, testa di serie numero 6.

Le due atlete si sono sfidate anche nei quarti di finale del torneo di doppio e, anche in questo caso, la vittoria è andata alla teutonica, numero 1 del tabellone in coppia con l'ellenica Valentini Grammatikopoulou, che ha regolato la più giovane delle sorelle Dessolis e Caterina Odorizzi 6-1, 6-2.

Ai quarti

Quattro italiane accedono ai quarti del singolare femminile in programma oggi, dalle ore 10: la testa di serie numero 8 Lisa Pigato (contro la Grammatikopoulou, numero 4), la qualificata Gaia Maduzzi (contro la ceca Julie Struplova, numero 7), Vittoria Paganetti e Isabella Maria Serban, con le ultime due si sfideranno per un posto in semifinale. Semifinali che, nel tabellone maschile, saranno a forti tinte tricolori, con il derby tra Michele Ribecai (numero 6 del seeding) e Gianmarco Ferrari (7) nella parte bassa, mentre Lorenzo Sciahbasi sfiderà il favorito della vigilia, il belga Gilles Arnaud Bailly, numero 1 juniores tre anni fa.

