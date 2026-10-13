Dessolis non passa le qualificazioni 

Si ferma nel turno decisivo il cammino di Barbara Dessolis nelle qualificazioni femminili del quarto dei cinque tornei Itf Combined organizzato dalla Forte Village Sports Academy con il supporto della Regione Sardegna. La portacolori del Tc Cagliari ha lottato per 2h11' prima di cedere 7-5(5), 6-0 davanti a Ilary Pistola. Match dai due volti, con il primo set conquistato in un combattuto tiebreak dalla marchigiana, che poi si è involata verso la vittoria. Altre due tesserate per il circolo di Monte Urpinu salutano il torneo. Sono Eleonora Alvisi (che nel tiebreak del secondo, dopo aver perso 6-4 il primo contro la svedese Isabel Skoog, si è dovuta ritirare per un brutto infortunio al ginocchio) e Nicole Andrea Molaro (sconfitta 7-5, 6-4 in oltre due ore di gioco dall'elvetica Iva Ivanovic). ( a.bu. )

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