Dessolis battute al Forte Village 

Sconfitta per Marcella Dessolis nel primo turno dell'Itf del Forte Village. La portacolori del Tc Cagliari, brava a superare le qualificazioni, perde 6-2, 6-1 contro Jennifer Ruggeri. Eliminata al primo turno di un torneo Itf dopo aver superato le qualificazioni anche la sorella maggiore Barbara, sconfitta 6-2, 6-0 dalla russa Anastasia Zolotareva ad Antalya. Dessolis perde anche in doppio, con Ginevra Parentini Vallega Montebruno, 5-7, 6-4, 10-5 contro le ceche Linda Sevcikova e Karolina Vickova.

Olbia internazionale

È arrivata la data: dopo la buona riuscita dell'edizione 2023, l'Olbia Challenger Atp 125 si giocherà da domenica 13 a domenica 20 ottobre, sempre sui campi in green set del Tc Terranova. Il vincitore del Torneo del Mare, tradizionale Open che si disputa in estate sugli stessi campi, riceverà una wild card per le qualificazioni.

Serie C al giro di boa

La quarta giornata di Serie C conferma il Tc A.Novelli capolista a punteggio pieno nel girone 1 dopo il 4-2 sul Ct Decimomannu. Alle sue spalle, bene il Tc Cagliari A (6-0 sui campi dell'Easy Tennis) e il Tc Arzachena (5-1 a Tempio). Nel girone 2, il 3-3 tra Tc Cagliari B e Quattro Mori Tennis Team agevola il sorpasso in vetta del Tc Moneta, che si impone per 5-1 a Oristano. In chiave salvezza, vittoria importante per il Tc Assemini, 5-1 al Tc Alghero. Nel femminile, poker della capolista Sporting Ct Quartu a Ghilarza. A due punti ci sono Tc Cagliari B (che vince 3-1 ad Alghero), Tc Cagliari A e Milano 26 (4-0 per Monte Urpinu nello scontro diretto).



