Dessolis approda agli ottavi di finale 

Marcella Dessolis vola agli ottavi di finale nel primo dei sei Itf Combined organizzati dalla Forte Village Sports Academy con il supporto dell'Assessorato del Turismo della Regione, sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula. La portacolori del Tc Cagliari, dopo aver superato le qualificazioni, ha esordito nel main draw del singolare femminile regolando con un netto 6-1, 6-0 la wild card lettone Vladislava Lescinska e nel secondo turno affronterà la tedesca Antonia Schmidt, testa di serie numero 6. Sconfitta per la seconda qualificata sarda, Aurora Deidda (Milano 26), battuta 6-0, 6-2 da Vittoria Paganetti.

Dessolis, in coppia con Caterina Odorizzi, ha esordito anche in doppio superando 6-1, 6-2 Manuela De Lorenzo e la bulgara Yoana Moneva e ora se la vedrà con la coppia numero 1 del torneo, formata dalla Schmidt e dall'ellenica Valentini Grammatikopoulou. Nel singolare maschile, subito out Matteo Mura. Il torresino, bravo a superare le qualificazioni, ha ceduto 6-2, 6-3 davanti al tedesco Tim Handel.

In doppio, Mura, in coppia con lo statunitense Kyle Overmyer, hanno sfiorato l'impresa, perdendo 2-6, 6-2, 11-9 contro Jacopo Bilardo e Niccolò Ciavarella, coppia numero 2 del seeding. Sconfitta per Niccolò Dessì e Mattia Secci (Quattro Mori Tennis Team), 6-3, 6-4 per mano di Giammarco Gandolfi e Filippo Mazzola. ( a.bu. )

