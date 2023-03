Dessì soddisfatto «Tenacia di gruppo» 

Castiadas. Il Villasimius ha mancato le sue occasioni da gol a inizio gara. Poi ne ha mancate altre, ma anche il Castiadas non è stato da meno. Il tutto di fronte agli spalti gremiti, alla presenza anche del presidente della Figc Gianni Cadoni e del dirigente Mario Dessì. Alla fine il successo lo ha colto il Castiadas. Grande la gioia a fine gara nel suo spogliatoio. «Una grandissima partita di sacrificio», esordisce l’allenatore dei biancoverdi Cristian Dessì.

La soddisfazione

«Per via delle troppe assenze, a iniziare da Tamburini», spiega. «Il capitano Onano non stava bene e Cireddu non ha potuto essere presente per motivi di lavoro. Ho la fortuna di allenare un gruppo fantastico. Non cambierei neppure un giocatore. Ha vinto il gruppo. Hanno avuto una reazione da gruppo, soprattutto con l’inferiorità numerica, dimostrando di saper soffrire. Abbiamo solo allungato il campionato, ma non riaperto. Credo che il Villasimius l’abbia già vinto». Felicità doppia per l’attaccante Carlos Mboup. «È stata una partita difficilissima», dice. «Un derby è sempre molto importante. Siamo riusciti a vincerlo nonostante fossimo in dieci. L’obiettivo? Tenere il secondo posto. Ci siamo riuscendo». L’ex Sant’Elena sta facendo davvero bene. «Cerco sempre di fare del mio meglio per ripagare tifosi, società e tutti i miei compagni».

Infortuni e squalifiche

Protagonista senza nessun dubbio Stefano Mura, che si è dovuto sacrificare al centro della difesa dopo l'espulsione di Massessi: «È stata una partita dura contro la prima della classe che ha dimostrato di meritare il primo posto. Abbiamo combattuto su ogni pallone e avuto la giusta grinta che è quello che conta di più in queste partite. Mancavano tanti compagni per infortuni e squalifica. Abbiamo poi perso Sitzia sempre per infortunio ad inizio ripresa. E poco dopo siamo rimasti in dieci. Bravo Carlos a trasformare una palla morta nell’occasione del rigore. Il ruolo di difensore centrale? Inedito ma penso di aver fatto bene». (ant. ser.)