Dessì si commuove: per la terza volta conquista Villasimius 

Una sfida combattuta, con il risultato in bilico durante la prima fase dello spoglio. Poi l’accelerata in tutte e tre le sezioni. La prima telefonata del riconfermato sindaco è per la figlia, a Siviglia per un esame: «Fa caldo in Spagna? Qui ancora di più, ma abbiamo vinto». Poi gli abbracci con tutta la squadra che lo ha sostenuto. «È stata una bella battaglia - sottolinea Dessì – anche perché avevamo deciso di presentare un nuovo progetto, con candidati che non facessero parte dei partiti politici. È andata oltre le più rosee aspettative. Una sfida combattuta ma il distacco alla fine è abbastanza ampio». Quanto alla prime mosse «attendiamo qualche giorno – aggiunge – per capire come impostare il lavoro, di certo c’è da far partire subito i servizi turistici». C’è anche un messaggio per lo sfidante, Livio Carboni: «Spero di potermi confrontare serenamente evitando di ripetere quanto successo nello scorso mandato dove ci sono stati troppi litigi interni che non hanno portato benefici al nostro territorio».

Gianluca Dessì per la terza volta è il sindaco di Villasimius. La certezza è arrivata poco prima delle 18, quando il divario con lo sfidante Livio Carboni era oramai incolmabile: 217, alla fine, i voti di scarto: 1186 Dessì, 969 Carboni.

La vittoria

Fair play

Carboni, a sua volta, assicura un’opposizione «trasparente, sarà corretta ma molto attenta. Questo è il ruolo che la popolazione ci ha assegnato con il voto. La cosa importante è che abbiamo costruito un gruppo motivato e affiatato». Inoltre «non darò più – aggiunge Carboni - la possibilità al sindaco di avere scusanti di nessun tipo, ovvero questa è la terza possibilità che gli viene offerta dalla popolazione, che se la sfrutti altrimenti dopo non ci sarà più nessun’altra giustificazione».

La sfida

Una sfida che Dessì si è aggiudicato al termine di una campagna elettorale intensa ma, tutto sommato, corretta. Qualche scintilla negli ultimi giorni, per un dibattito in piazza che ci sarebbe dovuto essere ma che, alla fine, non c’è stato. Carboni lo aveva richiesto da tempo, Dessì negli ultimi giorni ha rilanciato chiedendo un confronto in piazza alla stessa ora in cui Carboni aveva convocato il comizio di chiusura. Caduta nel vuoto anche la controproposta, e cioè un dibattito nel pomeriggio in streaming, prima dei comizi. Comizi che invece si sono tenuti per la prima volta in contemporanea, con un certo disagio per tutti quei cittadini che avrebbero voluto assistere ad entrambi.

In Aula

In Consiglio comunale, per quanto riguarda la minoranza, entrano – oltre al capolista - l’inossidabile Tore Sanna (il più votato in assoluto con 176 preferenze), Luisa Cadoni (120 preferenze) e Federica Onano (95). In maggioranza invece il recordman di preferenze è il giovane Michele Cireddu con 173 voti. A seguire Marco Cardia (162), Angelo Frau (133) e Laura Frau (108). Restano fuori – anche se i dati non sono ancora ufficiali - Saily Contreras Bello, Cristian Pinna, Fabio Farci e Barbara Viola. Nessun commento, per il momento, da parte di Tore Sanna, sicuramente pronto – assieme ai suoi colleghi di minoranza – a dare battaglia in Consiglio comunale.

Nei prossimi giorni, dopo qualche riflessione, il sindaco formerà il nuovo esecutivo e riprenderà in mano il paese. Tra i probabili assessori, perlomeno in base alle preferenze, l’ex consigliere allo sport Michele Cireddu, l’ex assessore Marco Cardia, Laura Frau ed Elena Marini. Ma non sono escluse le sorprese.

