Dessì non convoca il Consiglio: l’opposizione scrive al prefetto 

Il sindaco Gianluca Dessì ancora non convoca il Consiglio comunale richiesto dalla minoranza il 15 giugno e allora la stessa minoranza scrive al prefetto e alla Regione: «I sottoscritti - mettono in evidenza Livio Carboni, Tore Sanna, Luisa Cadoni e Federica Onano - segnalano la ripetuta inottemperanza del sindaco, tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore ai venti giorni (o quindici) quando lo richiede un quinto dei consiglieri».

La minoranza mette in evidenza «l’importanza dei problemi e dei contenuti» che si dovrebbero discutere in aula, e cioè «la tutela della quiete pubblica, la tutela dell’ambiente e in particolare delle spiagge preservandole dall’assalto indiscriminato di bagnanti e di pseudo venditori di servizi vari». Nel documento viene segnalato anche «il mancato contrasto delle più svariate forme di abusivismo in barba alle ordinanza sindacali, ai regolamenti comunali e - cosa ancora più grave - in dispregio anche di leggi nazionali e regionali”. Da qui la richiesta al prefetto «per un autorevole intervento che induca il sindaco a convocare rapidamente il neo eletto Consiglio comunale». Il primo cittadino Gianluca Dessì, ancora senza segretario comunale («Pochi giorni fa ho nominato come vice il dipendente Andrea Porrà, spero comunque di trovare presto un segretario»), assicura che il Consiglio comunale sarà convocato a breve.

RIPRODUZIONE RISERVATA