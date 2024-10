Dessì in tabellone ma senza fortuna 

Appuntamento rinviato con il primo punto mondiale in singolare per Niccolò Dessì. L'alfiere del Tc Cagliari, bravo a superare i due turni di qualificazione e presente per la prima volta in un tabellone principale internazionale di singolare, è stato sconfitto nel primo turno dell'Itf Combined organizzato dalla Forte Village Sports Academy con il supporto della Regione. Troppo forte il davisman austriaco Lukas Neumayer (numero 2 del tabellone 255 Atp), che si è imposto per 6-2, 6-1. Dessì ha poi perso anche nel primo turno del doppio (6-1, 6-3) in coppia con Emilio Tagliaferri contro i gemelli uruguagi Federico e Joaquin Aguilar Cardozo.

Gli altri match

Proprio Federico, lucky loser in singolare, ha firmato la sorpresa di giornata, eliminando 6-3, 7-5 il romeno Filip Jianu, numero 1 del seeding maschile. Scivolano subito anche il numero 3 Lorenzo Giustino, sconfitto 6-3, 6-4 dal qualificato tedesco Diego Dedura-Palomero, e il numero 8 Alexander Weis (sconfitto 7-6, 5-7, 6-3 da Franco Agamenone in 3h05'), mentre avanzano il 5 (lo spagnolo Pol Martin Tiffon, che sugli stessi campi ha alzato il trofeo sabato) e il 7 (il polacco Daniel Michalski, vincente qui già 5 volte: una nel 2022, tre nel 2023 e una a settembre). Nel femminile, si ferma nel turno decisivo delle qualificazioni Sofia Del Balzo Ruiti (Ct Decimomannu), che non è riuscita ad arginare la patavina Lavinia Luciano.



