Dessì eletto presidente della commissione senza i voti del Psd’Az 

Il Consiglio comunale convocato ieri mattina si è aperto con una nuova proposta da inserire nell’ordine del giorno nelle prossime sedute: arrivare a una contrattazione unica tra dipendenti della Regione e enti comunali, per evitare disparità nelle retribuzioni. L’idea arriva da Efisio Demuru: «È una proposta già approvata da molti consigli comunali», ha spiegato l’esponente del Pd. Questo perché molti dipendenti municipali, attirati da contratti più vantaggiosi, spesso ottengono il trasferimento negli uffici della Regione sguarnendo i Municipi.

Gigi Frau, come aveva già annunciato in precedenza, ha confermato di lasciare «ogni incarico ricevuto con votazione o nomina», come dice la lettera di dimissioni inviata dal consigliere al sindaco Beniamino Garau. La carica di presidente della seconda commissione consiliare “Territorio, Ambiente ed Infrastrutture” è stata riassegnata ieri a Giuseppe Dessì con 11 schede a favore e 2 schede bianche (stando ai bene informati, probabilmente i due sardisti presenti ieri, Bernadette Puddu e Michele Nasca, il terzo, Franco Magi, era assente). Segno evidente della frazione tra il sindaco Garau e il Psd’Az, di fatto a oggi fuori dalla maggioranza di centrodestra.

L’ex sindaco Francesco Dessì ha invece sollevato il problema dei fondi assegnati alle società sportive: «Lo stanziamento di circa 25 mila euro è insufficiente per le 40 società sportive attive in città». (a. m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA