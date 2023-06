Dessì, è suonata l’ultima campanella 

Il suono dell’ultima campanella ha segnato la fine della scuola Giuseppe Dessì nel quartiere de Is Perdas Biancas, a Guspini. «Grazie mille per tutti gli anni trascorsi in questa scuola. Viva il Dessì», recitava il lenzuolo posizionato all’esterno sabato scorso. La decisione di rinviare la chiusura presa lo scorso luglio in seguito alla mobilitazione dei genitori aveva fatto sì che la scuola elementare rimanesse aperta per un anno ancora. La chiusura però era ormai inevitabile per il calo demografico e la necessità di contenere costi e risorse di gestione. Il comitato dei genitori aveva auspicato che il risparmio ottenuto dovesse essere reinvestito in altre infrastrutture scolastiche e che l’edificio fosse valorizzato e destinato alla collettività. Il sindaco Giuseppe De Fanti in Consiglio aveva annunciato che il Dessì sarebbe diventato un riferimento logistico dell’agenzia regionale Laore.

I ricordi

Francesca Tuveri, assessora alla Cultura, ricorda i momenti felici vissuti nella scuola: «È un pezzo di storia personale e della comunità, ho studiato lì e ho trascorso anni spensierati della mia vita. Lì hanno insegnato maestri meravigliosi come Iride, Mondo, Silvio, Claretta, Elsa, Luciana e molti ancora. Una piccola grande scuola di 5 classi luminose che ha sempre educato a essere comunità». Simona Cogoni, dal gruppo Impari, ammette: «In una scuola non c’è solo la consegna dei saperi, ma l’incontro di esperienze e lo scambio e condivisione tra le famiglie. Riconosciamo che il calo demografico comporta decisioni dolorose. Tuttavia, poco o niente è stato fatto per prevedere tali situazioni. Nonostante sia difficile modificare il destino, crediamo che una politica che non si impegna per preservare i luoghi di apprendimento è inefficiente e non favorisce la speranza per il futuro». La maestra Iride Peis ha trascorso anni fruttuosi che hanno arricchito la sua vita personale e gratificato ogni fatica: «Una scuola che ha fatto storia per essersi aperta al mondo abbattendo muri e partecipando attivamente alla vita sociale del paese – in un clima di collaborazione e di fiducia con i genitori per la crescita armoniosa dei loro figli – chiude per mancanza di bambini. L’accorpamento è utile per rendere le classi più vive, attente ai bisogni e stimolanti. Resta la nostalgia di ciò che è stato ma guardare avanti in positivo è un buon modo per dare alle nuove generazioni quello di cui hanno bisogno: educare con amore».

