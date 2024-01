Dessì e Porcu avanti a Cagliari  

L'Open Bnl di Cagliari, torneo che mette in palio i pass per le Prequalificazioni degli Internazionali d'Italia, si assesta ai sedicesimi di finale. Nel maschile, due i sardi ancora in gara. Buon esordio per Marco Dessì (Tc Viterbo), che ha regolato 6-4, 6-1 Leonardo Iemmi e ora se la vedrà contro Daniel Bagnolini. Nel derby sardo di giornata, Nicola Porcu (Tc Cagliari) l'ha spuntata 5-7, 6-3, 6-1 in quasi tre ore su Leonardo Mazzucchelli (Tc A.Novelli La Maddalena) e va a sfidare la testa di serie numero 5 Pietro Romeo Scomparin. Salutano il torneo Carlo Cataldi del Poggio Sport Village (6-2, 6-3 da Alessandro Scialla), Matteo Mura della Torres (5-7, 6-2, 6-3 da Gabriele Bosio), Alberto Sanna (6-1, 6-0 da Edoardo Monti) e Niccolò Dessì del circolo ospitante (6-4, 6-0 da Simone Macchione) e Mauro Testa del Tennis Elmas (che, battuto 7-5, 3-6, 6-4 Mauro Spanu del Tc Cagliari, si è ritirato per un problema al piede sinistro dopo il primo 15 contro Antonio Mazzeo).

Nel tabellone femminile, sconfitte per Marcella Dessolis del Tc Cagliari (7-5, 6-2 da Chiara Fornasieri). Previsto per oggi l'esordio di sua sorella maggiore e compagna di circolo, Barbara, unica sarda ancora in lizza, che affronterà Maria Gaia Meneguzzo.



