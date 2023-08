Dessì e Dessolis, affari di famiglia  

Niccolò Dessì e Barbara Dessolis vincono il Memorial “Giovanni Baldacci”. Le finali della quarta edizione dell'Open al Tc Palau sono state “affari di famiglia”, con la maschile giocata dai fratelli Dessì (entrambi tesserati per il Tc Viterbo) e la femminile dalle sorelle Dessolis (portacolori del Tc Cagliari). Nel tabellone maschile, Niccolò ha battuto con un doppio 6-3 in finale Marco (1915 della classifica mondiale). In semifinale, il vincitore ha superato 6-4, 6-2 l'algherese Alessandro Concu (tesserato per il piemontese Roma 20), il finalista ha battuto Andrea Calcagno (Tc Moneta) 6-4, 6-4. Nel femminile, Barbara Dessolis (1078 Wta), dopo aver regolato 6-1, 6-0 in semifinale Alessandra Pezzulla (Ct Decimomannu), ha battuto per 6-0, 6-2 in finale Marcella, che nel turno precedente aveva eliminato 6-4, 4-6, 6-4 la favorita della vigilia, la lombarda Carola Cavelli (1266 Wta).

I tornei della settimana

Quella che si apre oggi è la settimana decisiva per il nono Memorial “Magrini”, open al Tc Torpè, per il terzo Trofeo Mediterraneo Sport 3A sui campi del Tc Terranova, per la Coppa Città di Alghero di Terza e Quarta. Si gioca anche l’Open di Carbonia, Da venerdì a domenica il Tc Moneta ospiterà il sesto Torneo Open Rodeo Isola di la Maddalena.

