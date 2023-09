Dessena operato: starà fuori un mese 

Olbia. Il peso reale del punto di Arezzo, che per adesso vale quota 7 e il quinto posto nel girone B, potrà emergere solo strada facendo. Intanto l’Olbia se lo gode, perché arrivato in rimonta, su un campo ostico e dopo la batosta del derby.

Non a caso martedì sera, nel post partita, l’allenatore Leandro Greco ha sottolineato: «La squadra ha mostrato carattere: sono orgoglioso dei ragazzi che hanno sofferto il giusto per quello che è capitato due giorni fa». Vale a dire lo 0-3 casalingo con la Torres. Così il punto colto nella trasferta della 4ª giornata di Serie C contro la neo promossa formazione toscana grazie alla rete di Contini, che nella ripresa ha replicato subito al vantaggio dei padroni di casa siglato da Guccione su rigore, si trasforma per i bianchi in un punto di ripartenza dopo l’ottimo avvio, con le vittorie su Cesena e Vis Pesaro, e la battuta d’arresto contro i sassaresi. Ma domenica al “Nespoli” arriverà la “big” Carrarese, e per fare risultato servirà un altro tipo di prestazione. Una partita alla quale l’Olbia ha iniziato a lavorare già ieri. Purtroppo, l’infermeria non riserva buone notizie: oltre a Boganini, che ha iniziato la prima fase del programma di recupero dopo l’intervento al crociato e starà fuori fino al prossimo anno, Greco dovrà rinunciare per un po’ a Mordini e a Dessena. Dai 20 ai 30 giorni, pare.

Fuori causa

Stando al bollettino medico diramato dal club, per il primo prosegue il recupero dopo l’infortunio muscolare rimediato nel match contro la Vis Pesaro due settimane fa, mentre l’ex capitano del Cagliari è stato sottoposto ieri a un trattamento medico di pulizia del menisco e inizierà oggi il suo percorso di recupero. Infine, la buona nuova: il fastidio muscolare lamentato da Zanchetta alla vigilia della sfida con l’Arezzo non è grave, tanto che il giocatore è rientrato nel gruppo che si allena in vista della Carrarese. Sul piano tecnico-tattico ma anche mentale, se è vero che contro l’Arezzo, come con la Torres, i galluresi sono mancati in lucidità. Certo è che se non gira il giocatore più forte, vale a dire Ragatzu, apparso sottotono negli ultimi due incontri, le cose si complicano. E allora dovrà essere bravo Greco a solleticare lo spirito di compensazione del resto della squadra. Come in parte accaduto ad Arezzo.

