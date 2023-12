Dessena, la Sardegna nel destino 

Una storia importante, quella tra Daniele Dessena e la Sardegna, che non si è interrotta neanche quando, a inizio 2019, ha lasciato Cagliari e il Cagliari, chiamato a Brescia da Massimo Cellino. Ma certi amori non finiscono e Dessena ha ritrovato la Sardegna con l'Olbia. «Sono nel posto giusto nel momento giusto», ha raccontato ieri ospite a “Il Cagliari in diretta”, su Radiolina e Videolina. «È quello che volevo nella mia carriera, finirla in Sardegna era il mio obiettivo».

Uno di voi

Dessena ricorda la chiamata dell'Olbia: «Giocavo a Chiavari, con l'Entella. Ho pensato alla mia famiglia, a mio figlio. Ma poi ho deciso col cuore e il cuore mi diceva di andare perché la mia vita è qua in Sardegna». L'Isola se la sente dentro: «La Sardegna per me è unica, non ci sono aggettivi per descrivere il mio amore per questa gente, qualunque cosa dica sarebbe riduttivo». Un amore nato quando, a 22 anni, Dessena è sbarcato a Cagliari: «Il primo ricordo è il traffico di via Sonnino. Poi i miei compagni di squadra. Io a Cagliari ho lasciato il cuore, perché è lì che ho imparato ad amare la Sardegna, a capire cosa voglia dire essere sardi. Io mi sento uno di voi. E noi siamo sardi, non italiani».

Forza Cagliari

La Sardegna, Cagliari, il Cagliari. «Lo seguo, ma lo seguo da tifoso. Per intenderci, se dovessi andare allo stadio, farei i cori. E il Cagliari è una squadra che, secondo me, può raggiungere il suo obiettivo, la salvezza. Lunedì, parlo da tifoso, batterà il Sassuolo». Del Cagliari è stato capitano: «Sono stato fortunato, perché io lì ero felice. Ed ero felice ogni volta che andavo al campo per allenarmi, non vedevo l'ora di stare con i miei compagni. E anche qui a Olbia sono felice. La fascia? Pesava tanto, tantissimo. Io ce l'ho messa tutta per fare il meglio per il Cagliari. Non so se sarà ricordato, ma non importa, perché so che, quando tornavo a casa, sapevo di aver dato tutto». Ora quella fascia è al braccio di Leonardo Pavoletti: «La persona giusta. Leo è un ragazzo che, dal primo giorno, mi ha colpito per la sua positività. Anche quando le cose sono negative, lui vede la luce. Ricordo la finale playoff, io ero a Villasimius, guardavo la partita. E quando è entrato ero sicuro l'avrebbe decisa lui. Ed era giusto così, perché è uno che non molla mai. Io credo nello stato d'animo delle persone e in quello che trasmettono. Pavo in questo è il numero uno».

L'abbraccio

Dal Cagliari all'Olbia. In Gallura ha ritrovato Daniele Ragatzu: «L'ho conosciuto quando aveva 16 anni. Tanti dicono che ha fatto una carriera al di sotto delle sue possibilità. Semplicemente non ha mai avuto la possibilità di esprimersi con continuità. A Olbia può farlo ed è diventato un giocatore formidabile, un punto di riferimento per tutti». Dessena si è scoperto goleador (già 3 reti quest'anno), <ma io penso prima di tutto alla squadra e ricambiare la fiducia del mister e dei compagni>. All'orizzonte c'è la sfida di domani col suo ex Pescara, dove ritroverà Zdenek Zeman: «L'ho incontrato con l'Entella, lui era a Foggia. L'ho abbracciato perché, nonostante tutto, penso sia un allenatore che serve a molti ragazzi per la loro crescita».

