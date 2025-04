Dessena e la grande rimonta dell’Ilva 

Ultima in classifica con 18 punti alla ventiduesima giornata (era febbraio), in zona salvezza dopo due mesi. Una rimonta che ha portato l’Ilvamaddalena fuori dalla zona playout grazie a un bottino di 16 punti conquistati negli ultimi 8 turni cominciata quando sulla panchina degli isolani è stato richiamato Sandro Acciaro, maddalenino, ex calciatore e tecnico dei biancocelesti coi quali da allenatore tre anni fa vinse il campionato di Eccellenza dopo esser salito l’anno prima dalla Promozione. Il suo compito però ancora non è concluso: mancano quattro partite e gli spareggi sono appena un gradino più giù.

Il tecnico

Che tuttavia il clima in squadra sia diverso dall’inizio della stagione (iniziata col tecnico Carlo Cotroneo e proseguita con Massimiliano Fascia), è stato confermato su Radiolina dal giovane Simone Dessena durante la trasmissione L’Informatore sportivo condotta da Alberto Masu: 18 anni, centrocampista centrale, primo anno all’Ilva, il ragazzo ha spiegato che l’arrivo di Acciaro «ci ha dato una tranquillità che non avevamo». Lo confermano i numeri: Cotroneo, protagonista della salita dall’Eccellenza, ha conquistato 7 punti in 10 partite; il suo sostituto Fascia ne ha portati a casa 11 in 12 turni lasciando dopo il ko con la Cynthialbalonga a inizio febbraio. Acciaro ha preso la formazione ultima e a -4 dai playout, ha esordito col successo a Terracina, ha pareggiato con la Gelbison, ha perso con la Sarnese e poi ha infilato quattro successi di fila prima della caduta col Cassino domenica scorsa.

Dessena sinora ha segnato tre reti, una nel derby con la Cos vinto 2-0 e due nelle ultime tre gare. «Non me l’aspettavo», ha detto in radio il talento, «qui è tutto bello, mi trovo benissimo, c’è competizione e il posto non è sicuro ma quando entro in campo sono molto contento». Arrivato in squadra quest’anno, «siamo stati un po’ in difficoltà a gennaio ma a marzo siamo usciti da una situazione difficile».

Angheleddu

Per lui anche i complimenti di Marcello Angheleddu, allenatore del Monastir secondo in Eccellenza: «L’ho visto giocare e fare gol. Ha un approccio intenso, ha gamba e intensità, è aggressivo, gioca in verticale e ha i tempi di inserimento». Domenica a La Maddalena arriva la capolista Guidonia: «Una partita tosta», ha sottolineato Dessena, «ma loro non devono sottovalutarci. Ce la stiamo giocando con tutte. Siamo pronti».

