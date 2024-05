Dessena: Dieci anni fantastici e indimenticabili 

Prima la maglia dedicata col 206 sulla schiena (come le partite giocate col Cagliari) e il giro di campo, gli applausi dei tifosi, i suoi tifosi. Poi, a fine partita, l'ingresso in sala stampa e le lacrime di commozione. Perché Daniele Dessena sa di aver chiuso un cerchio, l'addio alla vita da calciatore, e si prepara a un futuro «che però non mi fa paura». Cagliari e il Cagliari lo hanno accolto da giovanissimo e ieri, prima della gara con il Lecce, lo hanno abbracciato per celebrare la fine di una carriera che, per dieci anni, lo ha visto protagonista in rossoblù, «dieci anni fantastici e indimenticabili».

La mia vita

«Qui mi sento a casa», ribadisce. Lo è sempre stata, da quando arrivò, giovanissimo, nel 2009: «Pensavo solo a far carriera e guadagnare, a Cagliari si è creato qualcosa di speciale, ho capito che la cosa più importante era dare tutto per quella maglia ed è nato un nuovo Daniele». I ricordi, tantissimi: «Ho ripensato ai dieci anni vissuti qui, ai miei capitani: Daniele, Checco, Andrea, Ago (Conti, Pisano, Cossu e Agostini). Ho avuto il privilegio di giocare nella squadra della città che amo, di esserne il capitano». Ieri un abbraccio carico di emozione: «Quest'omaggio è un dono che mi porterò per tutta la vita. Ringrazio la famiglia Giulini, il Cagliari e tutti quelli che mi hanno applaudito. Ringrazio l'Olbia, che mi ha permesso di chiudere la carriera in Sardegna. Una decisione non facile, ma a 37 anni era il momento di prendere una nuova strada e non tornerò indietro». Dessena guarda al passato e pensa al futuro: «Dessena è curioso, il futuro non gli fa paura. Ho altri sogni da realizzare. Ho già il patentino Uefa B, studierò per prendere quello A, voglio fare l'allenatore. E quest'anno, a Olbia, ho trovato un tecnico, di cui non dico il nome (Leandro Greco), che mi ha insegnato e incuriosito tanto. E se a 36 anni un allenatore ti colpisce tanto, è giusto studiarlo...». (al.m.)

