Desogus torna ma Zeman lo rivuole 

Il Cagliari lavora anche per sistemare i suoi giovani usciti dalla Primavera. Ieri è stato raggiunto l'accordo col Catanzaro, neopromosso in Serie B, per la cessione del difensore Davide Veroli, classe 2003. Il giocatore, arrivato lo scorso anno dal Pescara, è stato una delle colonne della squadra di Pisacane, con 26 presenze e addirittura 5 gol realizzati. Per lui anche una panchina con la prima squadra, contro il Como, all'esordio di Ranieri. Veroli si trasferisce in Calabria con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto. Da una partenza a un rientro, quello di Jacopo Desogus. L'ex bomber della Primavera rossoblù, classe 2002, torna a Cagliari dopo una stagione in prestito al Pescara. Desogus era stato grande protagonista nel precampionato scorso, convincendo Liverani a schierarlo addirittura titolare nella gara d'esordio col Como. Poi, gli arrivi di Falco e Millico hanno portato alla sua cessione al Pescara, dove Desogus ha messo insieme 22 presenze tra campionato e playoff, segnando una rete. Gli abruzzesi vorrebbero confermare il prestito, su richiesta di Zeman, ma il Cagliari sembra orientato a riportare il giocatore alla base, poi sarà Ranieri a decidere se tenerlo in rossoblù o mandarlo ancora in prestito. (al.m.)

