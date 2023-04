Designer sardo conquista Milano  

Gabriele Onnis, eccellenza sarda del product design è tra i progettisti selezionati dall’Adi Museum di Milano per la mostra “Italy: a New Collective Landscape” che espone i progetti dei migliori designer contemporanei italiani under 35. Phos , la lampada green per uso domestico realizzata dal giovane designer cagliaritano, sarà esposta nel tempio del design “made in Italy” del capoluogo lombardo dal 4 aprile fino al 10 settembre

Il prototipo “Phos” è una lanterna a mano semplice da usare che utilizza nuovi combustibili più sostenibili come il bioetanolo, prodotto dalla fermentazione della canna da zucchero o di altra origine vegetale che durante la combustione non rilascia sostanze dannose, è stato selezionato tra oltre 300 candidature di progetti pervenute all’Adi (Associazione per il Design Industriale) da tutta Italia e sarà inserito all’Adi Museum di Milano nell’esposizione temporanea dedicata ai designer italiani under 35 “Italy: a New Collective Landscape”.

«L’idea è nata per caso. Ho una mia visione personale maturata negli anni che riguarda l’utilizzo dell’energia elettrica – racconta Gabriele - Ho iniziato a indagare le forme di energie alternative e ho scoperto che esistevano dei componenti elettronici che erano presenti anche nei computer e quindi nelle nostre case, che si comportano come dei generatori quando si produce una differenza di temperatura tra questi».

RIPRODUZIONE RISERVATA