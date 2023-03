Design e artigianato? In digitale 

L’associazione no profit Faberaus, dopo aver partecipato ad una manifestazione di interesse, svolge da circa quattro anni, gratuitamente le sue attività, tra corsi di formazione, residenze artistiche, seminari o tirocini a bambini, ragazzi e adulti. Un laboratorio aperto a tutti i soci, che annualmente pagano una quota di 35 euro. Tutte le attrezzature, dall’hardware al software, sono messe a disposizione degli associati e della collettività. Tra scanner, stampanti 3D, macchine di precisione, laser e macchine da taglio controllate da computer e strumenti di calcolo per il design, si compie la grande rivoluzione industriale dell’artigianato 4.0.

C’è un luogo dove le nuove generazioni possono trasformare le proprie idee in oggetti reali con le tecnologie per la fabbricazione digitale, mettere in campo le proprie competenze e imparare un lavoro che è già nel futuro. L’officina “Fab Lab” di Assemini, presente dal 2018 all’interno dell’ex Centro Pilota, è un fenomeno interessante sul fronte dell’innovazione, oltre ad essere uno spazio che favorisce la creatività digitale e del design condiviso, luogo naturale per i periodi di formazione o di specializzazione, apprendistato o tirocinio rivolti ai giovani che vogliono crearsi da sé il loro futuro. E in centinaia hanno frequentato questi spazi.

No profit

Stretta la collaborazione con gli enti regionali e con le Università che scelgono il laboratorio asseminese per il periodo di orientamento e di formazione, volto all'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, attraverso tirocini retribuiti della durata di sei mesi.

I tirocini

«Collaboriamo anche con l’Aspal – dichiara Francesca Mereu (architetto e manager del FabLab di Assemini) – quattro sono i tirocini in corso, dei quali due con il programma “Garanzia Giovani”, uno con la formazione professionale regionale, e un altro di 150 ore con stage universitario. Fungiamo da tutor per i giovani che aspirano a diventare operatori informatici, di stampa 3D e Cnc (, sviluppatori software e modellatori che da noi hanno la possibilità di fare pratica con le nostre macchine, oltre la conoscenza dei programmi».

I giovani

«In futuro vorrei disegnare mobili – dichiara Edoardo Pontoglio - tirocinante regionale che a luglio terminerà lo stage. «Qui ho la possibilità di studiare il programma e usare la macchina Cnc, una fresa robotizzata che incide taglia e scolpisce, in maniera precisa sul legno, ciò che ho disegnato al computer». «Sono qui – interviene Giacomo Bachis - con un tirocinio concordato con la facoltà di ingegneria e di architettura di Cagliari, mi piacerebbe in futuro realizzare prototipi di oggetti in 3D».

La scuola

La tecnologia del FabLab affascina anche gli studenti delle scuole. Finora sei classi, circa 120 studenti della cittadina, hanno visitato il FabLab e svolto attività. I ragazzi hanno avuto la possibilità di stampare quello che hanno modellato: «Sono entusiasti – racconta Mereu - vogliono imparare e guardano con curiosità le stampanti in 3D che hanno già dieci anni e per noi sono già vecchie. In Sardegna non c’è un altro posto come questo».

