Deserto in centro: un’estate di sofferenza per i negozianti 

Aria di mare, ferie e vacanze. Lo sanno bene i selargini, che d’estate hanno la tendenza alla fuga dalla città verso la spiaggia. Ma quindi chi resta in centro? Via Roma e Via San Martino, le principiali strade di Selargius, appaiono semi deserte: poche macchine e nessuna anima tra i marciapiedi.

Molte attività si presentano con le serrande abbassate, altre non hanno mai chiuso, neanche per pochi giorni di riposo. Sentiamo come stanno lavorando i piccoli negozi e se resistono a questa apparente sterile stagione estiva.

«La città d’estate si svuota, sono stati 15 giorni d’agosto disastrosi, qui era un deserto. La macelleria riprenderà a lavorare regolarmente con l’apertura delle scuole, ma già da lunedì dovremmo vedere più gente. Sono qui da 40 anni, questo è un fenomeno estivo. C’è da dire che con i market aperti h24 l’attività va in sofferenza», ha spiegato il titolare della “Macelleria Giorgio Contu”, in via Roma.

Anche dal negozio degli animali, Euro Zoo arriva una polemica simile: «Il problema non è Selargius, ma le numerose aperture di nuovi maxi store, loro ci tolgono lavoro. Sono scomparse molte entità, la cartolibreria, la ferramenta e il negozio di giardinaggio. Ci siamo dal 1985, in passato abbiamo sempre avuto un agosto con buoni risultati. Negli ultimi 3 anni abbiamo accusato il calo».

Non hanno lavorato meglio i negozi di abbigliamento e calzature in Via San Martino, che hanno riscontrato un disagio diverso: «La stagione per noi è bruciata. Da maggio fino al 24 luglio la strada era chiusa a causa dei lavori della condotta dell’acqua per tutta San Martino. Non c’era nessun passaggio di gente, l’estate è andata male» .

Giancarlo Ambu, dell’azienda Express Gas ha dichiarato: «L’aumento dei prezzi del pellet ci ha devastato, fortunatamente sul gas non abbiamo riscontrato grossi problemi. Ma il movimento è cambiato, è rimasto il carburante da una stagione all’altra: non era mai successo».

RIPRODUZIONE RISERVATA