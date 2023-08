Deserto il bando per il medico La Asl: «Presto una soluzione» 

«Nessun calo di attenzione sulla sanità nel territorio del Terralbese». Il direttore dell’Asl di Oristano, Angelo Serusi replica alle dichiarazioni del consigliere regionale Emanuele Cera e al sindaco di Terralba Sandro Pili che avevano lanciato l’allarme perché 1.500 pazienti, dopo il pensionamento della dottoressa Ileana Pani, rischiano di restare senza assistenza. «Abbiamo posto in essere tempestivamente tutti gli atti per la sostituzione del medico ma purtroppo, come è già avvenuto in altre situazioni, il bando è andato deserto», spiega Serusi. Il primo cittadino di Terralba aveva anche esposto un’altra criticità: l’impossibilità di accedere all’ufficio della scelta-revoca del medico a Terralba. «Da alcuni giorni l’unico dipendente incaricato è assente per cui, anziché potenziare l’ufficio e garantire il servizio come a suo tempo richiesto e auspicato, l’Azienda sanitaria ha optato per la sua chiusura, privando l’utenza di questo servizio essenziale» ha sostenuto Pili. «Nessuna chiusura dello sportello scelta-revoca, ma solo un rallentamento dell’attività a causa della concomitante assenza per malattia di due operatori. In giornata lo sportello è stato rinforzato con altro personale – ha proseguito il direttore generale – In attesa della sostituzione della dottoressa andata in pensione, si possono comunque presentare all’Ascot di Marrubiu». ( s.r. )

RIPRODUZIONE RISERVATA